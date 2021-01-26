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Минкульт обратился в посольство Британии за "российские" Севастополь и Симферополь в ВВС

Вторник, 26 января 2021, 18:45

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился с официальным письмом к чрезвычайному и полномочному послу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинды Симмонс по поводу отнесения британским вещателем Би-Би-Си городов оккупированного Крыма к территориям России.

Источник: пресс-служба МКИП

Детали: МКИП просит отреагировать на эту ситуацию и получить разъяснения от главной штаб-квартиры Би-Би-Си в Лондоне.

Прямая речь Ткаченко: "Международные санкции против российских властей должны быть установлены в ближайшее время.  Но для этого нужны решительные действия не только от руководства государств, но и соблюдение информационной безопасности, в частности, международными информационными агентствами".

Предыстория: Русская служба Би-Би-Си ночью 24 января, подытоживая акции протеста в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального, указала в Facebook, что массовые выступления состоялись в 122 городах России и 78 городах за пределами этой страны.

При этом оккупированы украинские города Севастополь и Симферополь в этом списке фигурируют как российские, а внизу этого списка содержится пометка, что "Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году".

Украинская правда
Темы: МинкультурыВеликобританияоккупацияКрымРосcия


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