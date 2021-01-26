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Зеленский о законе о референдуме: Власть будет вынуждена прислушиваться к народу

Вторник, 26 января 2021, 22:04
Зеленский о законе о референдуме: Власть будет вынуждена прислушиваться к народу

Президент Владимир Зеленский приветствует принятие Верховной Радой закона "О народовластии через всеукраинский референдум" и уверяет, что власть будет вынуждена прислушиваться к народу.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа.  Референдум является весомым инструментом расширения демократии в Украине".

Детали: Президент уверен, что документ делает более четким диалог между властью и обществом.

В ОПУ напомнили, какие вопросы не могут быть предметом референдума:

1) противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным, в первую очередь, Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

2) отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

3) направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

4) по налогам, бюджету, амнистии;

5) отнесены Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Напомним: Группа нардепов получила команду не голосовать за закон о референдуме, глава фракции Давид Арахамия пригрозил им исключением.

Вскоре Верховная Рада все же поддержала во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный президентом Владимиром Зеленским, предусматривающий возможность электронного голосования.

Как свидетельствуют данные на сайте парламента, "за" проголосовали почти все "слуги", присутствующие на заседании (226 нардепов, не голосовали Николай Сольский и Вадим Струневич).

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийОфис президентаВерховная Радареферендум
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