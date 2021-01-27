Военные будут находиться в Вашингтоне до марта – СМИ
Национальная гвардия США, чьи силы развернули в Вашингтоне после штурма Капитолия, пробудет в столице до конца марта.
Источник: Politico
Детали: Документ, подтверждающий эту информацию в свое распоряжение получило агентство. Также эту информацию подтвердили в пресс-службе Нацгвардии. Дополнительные силы будут находиться в Вашингтоне для защиты от внезапных беспорядков.
В соответствующих документах говорится, что силовики ожидают, что беспорядки могут случиться в ближайшие дни или недели из-за начала процесса импичмента уже бывшего президента Дональда Трампа и угроз сенаторам со стороны сторонников 45-го президента.
Что предшествовало: Члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте экс-президента страны Дональда Трампа.
Читайте также - Подсудимый Трамп: что ждет президента США после отставки
Напомним:
- Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды Палата представителей объявила импичмент. Голосование стало следствием захвата Капитолия сторонниками Трампа.
- Для того, чтобы Сенат признал его виновным, сенаторам-демократам нужна поддержка как минимум 17 сенаторов-республиканцев. Дополнительное голосования потребуется для того, чтобы запретить Трампу вести борьбу за государственные посты.
- Трамп допускал возможность того, что примет участие в президентских выборах-2024.