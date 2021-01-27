Военные будут находиться в Вашингтоне до марта – СМИ

Национальная гвардия США, чьи силы развернули в Вашингтоне после штурма Капитолия, пробудет в столице до конца марта.

Источник: Politico

Детали: Документ, подтверждающий эту информацию в свое распоряжение получило агентство. Также эту информацию подтвердили в пресс-службе Нацгвардии. Дополнительные силы будут находиться в Вашингтоне для защиты от внезапных беспорядков.

В соответствующих документах говорится, что силовики ожидают, что беспорядки могут случиться в ближайшие дни или недели из-за начала процесса импичмента уже бывшего президента Дональда Трампа и угроз сенаторам со стороны сторонников 45-го президента.

Что предшествовало: Члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте экс-президента страны Дональда Трампа.

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Напомним: