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Военные будут находиться в Вашингтоне до марта – СМИ

Среда, 27 января 2021, 01:06

Национальная гвардия США, чьи силы развернули в Вашингтоне после штурма Капитолия, пробудет в столице до конца марта.

Источник: Politico

Детали: Документ, подтверждающий эту информацию в свое распоряжение получило агентство. Также эту информацию подтвердили в пресс-службе Нацгвардии. Дополнительные силы будут находиться в Вашингтоне для защиты от внезапных беспорядков.

В соответствующих документах говорится, что силовики ожидают, что беспорядки могут случиться в ближайшие дни или недели из-за начала процесса импичмента уже бывшего президента Дональда Трампа и угроз сенаторам со стороны сторонников 45-го президента.

Что предшествовало: Члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте экс-президента страны Дональда Трампа.

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Напомним:

  • Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды Палата представителей объявила импичмент. Голосование стало следствием захвата Капитолия сторонниками Трампа.
  • Для того, чтобы Сенат признал его виновным, сенаторам-демократам нужна поддержка как минимум 17 сенаторов-республиканцев. Дополнительное голосования потребуется для того, чтобы запретить Трампу вести борьбу за государственные посты.
  • Трамп допускал возможность того, что примет участие в президентских выборах-2024.

Украинская правда
Темы: США


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