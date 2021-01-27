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Еврокомиссия призвала противостоять антисемитизму, распространившемуся с конспирологией в соцсетях

Среда, 27 января 2021, 10:01
Еврокомиссия призвала противостоять антисемитизму, распространившемуся с конспирологией в соцсетях
Фото с Twitter ЕП

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в международный день памяти жертв Холокоста призвала противодействовать антисемитизму, который набирает обороты с распространением конспирологических теорий в соцсетях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии.

"Я обеспокоена тем, что снова вижу проявления ненависти к евреям в Европе и за ее пределами. Пандемия способствовала распространению конспирологических теорий и дезинформации, которые часто распространяют антисемитские нарративы. Мы становимся свидетелями тревожных тенденций с отрицанием Холокоста", - заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что с распространением конспирологических мифов в социальных сетях "мы должны учить наше молодое поколение противодействовать антисемитизму".

"Распространение дезинформации требует от представителей власти, социальных платформ и их пользователей совместных усилий для предотвращения искажения исторических фактов - как онлайн, так и в реальной жизни.

Факты имеют значение. История важна. Мы полны решимости выиграть этот бой", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она отметила, что вскоре Европейская комиссия представит стратегию поддержки евреев в Европе и борьбы против антисемитизма.

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Темы: Еврокомиссиясоцсети
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