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Более 2 млн заработали на улучшенных камерах в СИЗО – Минюст

Среда, 27 января 2021, 10:43
Более 2 млн заработали на улучшенных камерах в СИЗО – Минюст
Фото с Facebook Denis Malyuska

Следственные изоляторы заработали более 2,2 миллиона гривен на камерах с улучшенными условиями пребывания.

Источник: Министерство юстиции в Telegram

Дословно: "2 276 287 гривен – именно столько по состоянию на 26 января получили украинские следственные изоляторы за реализацию камер с улучшенными условиями пребывания".

Детали: В Минюсте отметили, что полученные средства направляются на обновление бесплатных камер СИЗО.

Сообщается, что в январе к проекту присоединились еще 4 следственных изолятора. Помещения с улучшенными условиями содержания заключенных обустроили в ГУ "Бахмутское УИН (№ 6)", в Мариупольском, Кропивницком и Измаильском СИЗО.

В общем платные камеры уже есть в 26 следственных изоляторах.

Предыстория:

  • В апреле 2020 года стало известно, что Министерство юстиции в рамках реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.

Украинская правда

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Темы: МинюстСИЗО
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