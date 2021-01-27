Госдума России проголосовала за продление ядерного соглашения с США

Государственная дума Российской Федерации единогласно проголосовала за продление ядерного соглашения "New START" с Соединенными Штатами Америки на 5 лет.

Источник: ТАСС, "Радио Свобода"

Детали: Госдума РФ на заседании в среду единогласно ратифицировала внесенное президентом России Владимиром Путиным соглашение о продлении до 5 февраля 2026 год Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Ранее американская и российская стороны обменялись нотами о продлении соглашения. В своей ноте посольство США в РФ предложило в соответствии с положениями договора продлить срок его действия "на период до пяти лет до 5 февраля 2026 года".

Российский МИД назвал приемлемым для РФ данное предложение.

Пакт был подписан в 2010 году. Он должен был завершиться на следующей неделе. Документ предусматривает ограничение количества стратегических ядерных боеголовок, ракет и бомбардировщиков.

Этому предшествовало: Демократ Джо Байден вступил в должность президента США 20 января. Он объявил о намерении продолжить New START. Россия приветствовала предложение.

Вашингтон хотел расширить соглашение, включив в него Китай. Пекин, чей ядерный арсенал уступает российскому и американскому, заявил, что не заинтересован в участии в таких переговорах.

26 января Байден и президент России Владимир Путин в своем первом телефонном разговоре обсуждали продление действия договора New START (Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – рус. ДСНВ или СНВ-3).