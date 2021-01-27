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Две ошибки в слове "Украина": полиция будет расследовать угрозы венграм на Закарпатье

Среда, 27 января 2021, 15:29
Две ошибки в слове Украина: полиция будет расследовать угрозы венграм на Закарпатье

Правоохранители Закарпатья возьмутся расследовать угрозы, которые поступили в адрес консульства Венгрии в городе Берегово.

Источник: полиция Закарпатья

Детали: 27 января в полицию обратились представители консульства Венгрии в Берегово с заявлением о получении письма с угрозами.

В обращении говорилось, что неизвестные направили на электронный адрес консульства сообщения с угрозами их сотрудникам и вообще всем украинцам венгерского происхождения.

Правоохранители по данному факту начали расследование по ч.2 ст.161 УК, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами.

Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Накануне текст угроз опубликовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

 
фото: Кулеба

По его словам, угрозы - это "дешевые провокации" в преддверии визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Украину.

Кулеба подчеркнул, что угрозы адресованные от "патріоті Украині" написанные с кучей грамматических ошибок.

27 января глава венгерского МИДа Петер Сийярто прибыл в Киев.

Читайте также об очередном обострении отношений между странами после обысков СБУ: Российский след проблем на Закарпатье: кто раздувает конфликт между Украиной и Венгрией.

Напомним: 

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит оснований подозревать "венгерский сепаратизм" на Закарпатье.

Украинская правда

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Темы: ЗакарпатьеВенгрияУкраинаязык
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