Митингующие перекрыли одну из полос на столичном Крещатике

Участники акции предпринимателей, требующих принятия законопроектов о защите упрощенной системы налогообложения и отчетности, сформировали на Майдане Независимости в центре Киева колонну и отправились к зданию Конституционного суда Украины.



Источник: корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" с места событий

Детали: Митингующие идут по улице Крещатик, из-за чего движение автотранспорта по главной улице украинской столицы затруднено. Одну из полос на Крещатике полностью перекрыли.



Перед этим общим голосованием участники акции решили не идти к правительственному кварталу и ограничились решением идти к зданиям Конституционного суда Украины (КС), представительства Европейского Союза и посольства США в Украине.



В свою очередь, правоохранители призвали водителей скорректировать маршруты поездок, чтобы не пересекаться с участниками акции.

Что предшествовало: Частные предприниматели Украины 28 января начали очередную акцию движения "Save ФЛП". Участники движения выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения, за прозрачные правила растаможивания товаров и налогообложения, а также за разумный карантин.

Столичная полиция сообщает, что правоохранители и военнослужащие Нацгвардии заступили на усиленное несение службы, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций в столице.