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Суд не восстановил Нефедова на посту главы Гостаможслужбы

Четверг, 28 января 2021, 15:45

Окружной административный суд города Киева отказал в удовлетворении исковых требований бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова о возобновлении его на должности.

Источник: Пресс-служба Окружного административного суда города Киева, Радио Свобода

Дословно: "Решением суда от 28 января 2021 истцу Нефедову было отказано в удовлетворении исковых требований. Основанием для принятия такого решения стало установление судом соблюдения Кабинетом Министров Украины процедуры при увольнении истца с должности".

Детали: Истец хотел, чтобы суд признал противоправным и отменил распоряжение Кабмина от 24 апреля 2020 года "Об увольнении Нефедова Максима Евгеньевича из должности Председателя Государственной таможенной службы Украины", и намеревался восстановиться в должности.

Кроме того, Нефедов хотел через суд взыскать в свою пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) зарплаты.

На местных выборах 25 октября 2020 Нефедов возглавил список партии "Голос" в Киевсовет.

Нефедов будет оспаривать решение Окружного административного суда Киева об отказе в удовлетворении иска о восстановлении его в должности. Он сказал, что собирается дойти до Верховного суда.

Предыстория:

  • Максим Нефедов просил суд восстановить его в должности председателя Государственной таможенной службы.
  • На внеочередном заседании правительства уволили из должностей главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Украинская правда
Темы: таможнясуд


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