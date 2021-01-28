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Экс-руководителей Международного союза биатлонистов уличили в действиях в пользу россиян

Четверг, 28 января 2021, 16:12

Независимая комиссия Международного союза биатлонистов обнародовала отчет, в котором есть свидетельства "систематического коррумпированного и неэтичного поведения на самом верху" среди руководства IBU, особенно в отношении защиты России по вопросам допинга.

Источник: ESPN 

Детали: В отчете, опубликованном в четверг в отредактированной версии, бывший президент IBU Андерс Бессеберг обвиняется в интенсивном лоббировании интересов России и отсутствии интереса к расследованию допинговых дел, которые могут поставить страну в неловкое положение.

Также отмечается, что Бессеберг, который руководил этим видом спорта в течение 25 лет, бесплатно ездил на охоту и рыбалку в Россию. В отчете приводятся доказательства из полицейского расследования, согласно которым Бессеберг признал, что он "получил услуги проститутки" во время пребывания в Москве, за которые, по его словам, заплатила третья сторона.

Комиссия, написавшая отчет, заявила, что Бессеберг "по-видимому не уделял внимания этическим ценностям и реальной заинтересованности в защите спорта от мошенничества", и что в антидопинговой кампании он сделал только "абсолютный минимум".

Бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш обвиняется в том, что не потребовала дополнительного тестирования российского спортсмена Евгения Устюгова на Олимпиаде 2014 года в Сочи после того, как в его крови были обнаружены "крайне ненормальные значения". Устюгов выиграл золотую медаль, но был лишен этой награды в 2020 году.

В отчете также говорится, что Реш предложила "тайную" помощь с апелляциями на допинг трех россиян и пыталась повлиять на председателя антидопинговой комиссии, рассматривающей дело, возбужденное IBU против другого россиянина.

И Бессеберг и Реш ушли со своих постов в 2018 году, вскоре после рейда австрийской полиции в штаб-квартиру IBU. Никто из них не был обвинен или осужден за совершение преступления. В отчете говорится, что Бессеберг отказался отвечать на вопросы, уголовное расследование его поведения остается открытым, а Реш сказала, что ее нельзя допрашивать по состоянию здоровья.

Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банка заявил, что "обвинения, представленные в этом отчете, вызывают отвращение у всех, кому небезразлична спортивная честность".

Темы: биатлонРосcия


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