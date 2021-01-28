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Украина обратилась к "Венецианке" по законопроектам о деятельности КСУ

Четверг, 28 января 2021, 18:35

Украина обратилась к Венецианской комиссии с просьбой дать разъяснения по двум законопроектам, касающимся деятельности Конституционного суда.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ВК.

"Письмом от 26 января 2021 года председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков спрашивал мнения Венецианской комиссии относительно законопроекта "О конституционном порядке" и проекта закона "О порядке рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного суда Украины", - говорится в заявлении.

Этот запрос является продолжением рекомендаций Комиссии, высказанных в двух неотложных выводах от декабря 2020 года по законодательной ситуации с антикоррупционными механизмами и реформой Конституционного суда после октябрьского решения КСУ, которые были предоставлены по запросу президента Владимира Зеленского.

Напомним, 27 октября 2020 года Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Из-за признания Конституционным судом неконституционными норм по недостоверному декларированию и полномочиям НАПК Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС.

4 декабря Верховная рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, теперь за ложь о доходах предусмотрены штраф и ограничение свободы.

В ЕС отметили, что считают восстановление наказания недостаточным предохранителем.

Темы: КСзаконодательствоЕСУкраина


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