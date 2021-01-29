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В Одесской области в снежную ловушку попали около ста грузовиков - Укравтодор

Пятница, 29 января 2021, 17:15
В Одесской области в снежную ловушку попали около ста грузовиков - Укравтодор

На трассе М-05 в Одесской области на нескольких участках застряли из-за снега около сотни грузовиков.

Источник: Государственное агентство автомобильных дорог Украины в Facebook

Дословно: "Одна из крупнейших транспортных артерий региона остается закрытой. Несмотря на непрерывную работу снегоуборочной техники, на автодороге Киев - Одесса до сих пор есть проблемные участки.

Критических точек на трассе М-05 сейчас три. На них в снежную ловушку попали около сотни грузовиков. Чтобы снегоуборочная техника смогла расчистить покрытие, сначала нужно отбуксировать фуры. Этим занимается ДСНС и дорожные службы. Только после освобождения проезжей части от крупногабаритных транспортных средств техника дорожников может двигаться".

Детали: Отмечается, что большинство грузовиков на трассе Киев - Одесса стоят на площадках отстоя, на обочинах или возле АЗС. Поэтому они никак не мешают работе снегоуборочной техники.

 

Напомним: Из-за снегопада с 00:00 28 января запретили въезд в столицу крупногабаритного транспорта.

Украинская правда

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Темы: УкравтодорОдесская областьпогода
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