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В Одесской области в снежную ловушку попали около ста грузовиков - Укравтодор

Пятница, 29 января 2021, 18:15

На трассе М-05 в Одесской области на нескольких участках застряли из-за снега около сотни грузовиков.

Источник: Государственное агентство автомобильных дорог Украины в Facebook

Дословно: "Одна из крупнейших транспортных артерий региона остается закрытой.  Несмотря на непрерывную работу снегоуборочной техники, на автодороге Киев - Одесса до сих пор есть проблемные участки.

Критических точек на трассе М-05 сейчас три.  На них в снежную ловушку попали около сотни грузовиков.  Чтобы снегоуборочная техника смогла расчистить покрытие, сначала нужно отбуксировать фуры.  Этим занимается ДСНС и дорожные службы.  Только после освобождения проезжей части от крупногабаритных транспортных средств техника дорожников может двигаться".

Детали: Отмечается, что большинство грузовиков на трассе Киев - Одесса стоят на площадках отстоя, на обочинах или возле АЗС.  Поэтому они никак не мешают работе снегоуборочной техники.

 

Напомним: Из-за снегопада с 00:00 28 января запретили въезд в столицу крупногабаритного транспорта.

Украинская правда
Темы: УкравтодорОдесская областьпогода


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