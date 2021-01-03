Порошенко предостерег власти от использования российского препарата "Спутник-V"

Пятый президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что применение российского препарата "Спутник-V" в Украине недопустимо, поскольку может создать значительные риски для украинцев.

Источник: Порошенко, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "У каждого представителя власти не должно быть ни дней, ни ночей, ни перерыва. Он должен ездить по всему миру, ко всем качественным производителям вакцины - кроме российских. Поскольку применение российской вакцины наоборот будет тянуть за собой риски".

Детали: По словам бывшего главы государства, в течение 2021 года должно быть привито от коронавируса все население Украины: "До апреля мы обязаны обеспечить минимум 22 миллиона доз вакцины. В течение всего года до 1 января (2022 - УП) мы должны провакцинировать всех.

Справка: Препарат "Спутник-V", разработку которого финансировал "Российский фонд прямых инвестиций", не прошел необходимого этапа клинических исследований, его эффективность в борьбе с Covid-19 и безопасность для здоровья человека - не доказаны.

Предыстория: