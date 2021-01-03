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Порошенко предостерег власти от использования российского препарата "Спутник-V"

Воскресенье, 3 января 2021, 11:06

Пятый президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что применение российского препарата "Спутник-V" в Украине недопустимо, поскольку может создать значительные риски для украинцев.

Источник: Порошенко, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "У каждого представителя власти не должно быть ни дней, ни ночей, ни перерыва. Он должен ездить по всему миру, ко всем качественным производителям вакцины - кроме российских. Поскольку применение российской вакцины наоборот будет тянуть за собой риски".

Детали: По словам бывшего главы государства, в течение 2021 года должно быть привито от коронавируса все население Украины: "До апреля мы обязаны обеспечить минимум 22 миллиона доз вакцины. В течение всего года до 1 января (2022 - УП) мы должны провакцинировать всех.

Справка: Препарат "Спутник-V", разработку которого финансировал "Российский фонд прямых инвестиций", не прошел необходимого этапа клинических исследований, его эффективность в борьбе с Covid-19 и безопасность для здоровья человека - не доказаны.

Предыстория:

  • 2 января стало известно, что Россия хочет испытывать на украинцах возможности своего препарата "Спутник-V", а именно - эффект комбинации с экспериментальной вакциной разработки европейской компании AstraZeneca.
  • Перед этим председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", нардеп Виктор Медведчук заявил о том, что в Министерство здравоохранения Украины уже поступило заявление о госрегистрации "Спутник V" для использования его на украинцах в качестве вакцины от коронавируса.
  • В свою очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что все слухи и политические заявления о возможной регистрации в Украине российского препарата "Спутник-V" не соответствуют действительности. При этом он заверил, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью, завершающую, фазу клинических исследований.

Темы: ПорошенковакцинациякоронавирусРосcия


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