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РФ объявила о готовности испытать на украинцах препарат "Спутник-V"

Суббота, 2 января 2021, 22:55
РФ объявила о готовности испытать на украинцах препарат Спутник-V

Россия хочет на украинцах испытывать возможности своего препарата "Спутник-V", а именно - эффект комбинации с экспериментальной вакциной разработки британско-шведской компании AstraZeneca.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на заявление главы "Российского фонда прямых инвестиций" Кирилла Дмитриева

Детали: Дмитриев отметил, что фонд готов передать Украине технологии для производства и применения непроверенной российской вакцины.

Указанный российской фонд финансировал разработку "Спутник-V", который до сих пор не прошел необходимых клинических испытаний, но препаратом уже прививают белорусов и россиян.

Такое заявление от российского чиновника прозвучало на фоне сообщения главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", нардепа Виктора Медведчука о том, что в Министерство здравоохранения Украины уже поступило заявление о госрегистрации "Спутник V" для использования его на украинцах.

Прямая речь Дмитриева: "Мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины - вне политики".

Справка: AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину против Covid совместно с Оксфордским университетом, должна в ближайшее время завершить третью, финальную, фазу клинических испытаний препарата. Для этого компания заявила 11 декабря про желание испытать комбинацию своей вакцины с российской вакциной-кандидатом, которые созданы на подобных принципах, но отличаются друг от друга. Тогда речь шла о том, что испытания могут быть осуществлены на россиянах.

Напомним:

  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что все слухи и политические заявления о возможной регистрации в Украине российского препарата "Спутник-V" не соответствуют действительности. При этом он подчеркнул, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли необходимую третью фазу клинических исследований.
  • Кроме того, пятый президент Украины Петр Порошенко предупредил, что применение российского препарата "Спутник-V" в Украине недопустимо, поскольку может создать значительные риски для украинцев.

Темы: вакцинацияРосcиямедицинакоронавирус
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