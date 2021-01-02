В Минздраве отреагировали на заявления Медведчука о российской вакцине
Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований, поэтому все слухи и политические заявления о возможной регистрации в Украине российской вакцины не соответствуют действительности.
Источник: сообщение главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко
Детали: По словам главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", нардепа Виктора Медведчука, харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения и Государственный экспертный центр с заявлением о госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для вакцинации украинцев.
В ответ на это Ляшко заверил, что любая информация о государственной регистрации в Украине "Спутник V" не соответствуют действительности.
Прямая речь главного санитарного врача: "Сегодня уже есть вакцины против COVID-19, разрешенные к использованию по специальным процедурам (emergency use authorization). Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований. Исходя из этого Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию".
Дополнительно: Ляшко напомнил, что согласно информации, размещенной на сайте clinicaltrials.gov, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировано только на декабрь 2021 года.
Напомним:
- По состоянию на 29 декабря генеральный директор Директората фармацевтического обеспечения Минздрава Александр Комарида в ответ на запрос "Украинской правды" сообщил, что в Минздрав не поступало заявлений о регистрации вакцин от COVID-19.
- 29 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "российскую вакцину" против коронавируса нужно рассматривать как элемент гибридного оружия России против Украины.
- В тот же день Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации в стране после прибытия первой партии российской вакцины "Спутник V".