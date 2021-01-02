Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минздраве отреагировали на заявления Медведчука о российской вакцине

Суббота, 2 января 2021, 17:22
В Минздраве отреагировали на заявления Медведчука о российской вакцине

Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований, поэтому все слухи и политические заявления о возможной регистрации в Украине российской вакцины не соответствуют действительности.

Источник: сообщение главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко

Детали: По словам главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", нардепа Виктора Медведчука, харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения и Государственный экспертный центр с заявлением о госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для вакцинации украинцев.

В ответ на это Ляшко заверил, что любая информация о государственной регистрации в Украине "Спутник V" не соответствуют действительности.

Прямая речь главного санитарного врача: "Сегодня уже есть вакцины против COVID-19, разрешенные к использованию по специальным процедурам (emergency use authorization). Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований. Исходя из этого Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию".

Дополнительно: Ляшко напомнил, что согласно информации, размещенной на сайте clinicaltrials.gov, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировано только на декабрь 2021 года.

Кроме того, пятый президент Украины Петр Порошенко предупредил, что применение российского препарата "Спутник-V" в Украине недопустимо, поскольку может создать значительные риски для украинцев.

Напомним:

  • По состоянию на 29 декабря генеральный директор Директората фармацевтического обеспечения Минздрава Александр Комарида в ответ на запрос "Украинской правды" сообщил, что в Минздрав не поступало заявлений о регистрации вакцин от COVID-19.
  • 29 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "российскую вакцину" против коронавируса нужно рассматривать как элемент гибридного оружия России против Украины.
  • В тот же день Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации в стране после прибытия первой партии российской вакцины "Спутник V".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияМедведчукМинздравРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
Все новости...
Реклама: