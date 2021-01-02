В Минздраве отреагировали на заявления Медведчука о российской вакцине

Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований, поэтому все слухи и политические заявления о возможной регистрации в Украине российской вакцины не соответствуют действительности.

Источник: сообщение главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко

Детали: По словам главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", нардепа Виктора Медведчука, харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения и Государственный экспертный центр с заявлением о госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для вакцинации украинцев.

В ответ на это Ляшко заверил, что любая информация о государственной регистрации в Украине "Спутник V" не соответствуют действительности.

Прямая речь главного санитарного врача: "Сегодня уже есть вакцины против COVID-19, разрешенные к использованию по специальным процедурам (emergency use authorization). Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований. Исходя из этого Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию".

Дополнительно: Ляшко напомнил, что согласно информации, размещенной на сайте clinicaltrials.gov, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировано только на декабрь 2021 года.

Кроме того, пятый президент Украины Петр Порошенко предупредил, что применение российского препарата "Спутник-V" в Украине недопустимо, поскольку может создать значительные риски для украинцев.

Напомним: