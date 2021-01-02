Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Минздраве отреагировали на заявления Медведчука о российской вакцине

Суббота, 2 января 2021, 18:22

Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований, поэтому все слухи и политические заявления о возможной регистрации в Украине российской вакцины не соответствуют действительности.

Источник: сообщение главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко

Детали: По словам главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", нардепа Виктора Медведчука, харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения и Государственный экспертный центр с заявлением о госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для вакцинации украинцев.

В ответ на это Ляшко заверил, что любая информация о государственной регистрации в Украине "Спутник V" не соответствуют действительности.

Прямая речь главного санитарного врача: "Сегодня уже есть вакцины против COVID-19, разрешенные к использованию по специальным процедурам (emergency use authorization). Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований. Исходя из этого Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию".

Дополнительно: Ляшко напомнил, что согласно информации, размещенной на сайте clinicaltrials.gov, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировано только на декабрь 2021 года.

Напомним:

  • По состоянию на 29 декабря генеральный директор Директората фармацевтического обеспечения Минздрава Александр Комарида в ответ на запрос "Украинской правды" сообщил, что в Минздрав не поступало заявлений о регистрации вакцин от COVID-19.
  • 29 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "российскую вакцину" против коронавируса нужно рассматривать как элемент гибридного оружия России против Украины.
  • В тот же день Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации в стране после прибытия первой партии российской вакцины "Спутник V".

Украинская правда
Темы: вакцинацияМедведчукМинздравРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Минздраве отреагировали на заявления Медведчука о российской вакцине

Мутировавший штамм коронавируса гораздо заразнее – британские ученые

От коронавируса умерла оперная певица и волонтер Александра Тарасова

С отравителями Навального могут быть связаны три убийства – Bellingcat

фотоНа Ровенщине во время движения загорелся поезд с более чем 250 людьми

Макрона ждут в Украине, а визит Зеленского в США "на повестке дня" - ОП

Все новости...
вакцинация
Единственная страна ЕС, не начавшая вакцинацию, обещает ее старт на следующей неделе
Харьковская компания просит МОЗ зарегистрировать российскую вакцину – Медведчук
Вакцина от коронавируса: Ляшко сообщил детали сделки с Sinovac
Последние новости
18:52
В Норвегии нашли мертвыми двух из 10 человек, пропавших после масштабного оползня
18:48
В субботу в Донбассе было тихо – штаб ООС
18:37
Вступило в действие соглашение о зоне свободной торговли с Израилем
18:22
В Минздраве отреагировали на заявления Медведчука о российской вакцине
17:53
Единственная страна ЕС, не начавшая вакцинацию, обещает ее старт на следующей неделе
17:46
Bitcoin перевалил за 30 тысяч долларов
17:26
Мутировавший штамм коронавируса гораздо заразнее – британские ученые
16:57
В Хорватии заработал терминал для приема сжиженного газа из США
16:40
Бренд, логотипы и домены за €10 тысяч: на аукцион выставили комплект обанкротившейся авиакомпании
16:19
От коронавируса умерла оперная певица и волонтер Александра Тарасова
Все новости...