Коронавирус в Украине: больше всего случаев обнаружили на Прикарпатье

За прошедшие сутки, 29 января, в Украине подтвердили 4685 новых случаев COVID-19, 149 больных умерли, госпитализированы 1906 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди новых заболевших – 200 детей и 336 медработников.

Выздоровели за сутки 11 317 человек.

Осуществлено 41781 тестирований, в частности методом ПЦР – 23 871, методом ИФА – 17 910.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353) областях, г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.

Что предшествовало: За сутки 28 января в Украине COVID-19 диагностировали у 5181 человека, госпитализированы 1916 больных, не смогли спасти 128 пациентов, выздоровели 11 310 человек.

Тогда наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

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