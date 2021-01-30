Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский: Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной

Суббота, 30 января 2021, 16:06
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Зеленский обсудил с министром здравоохранения Максимом Степановым иммунизацию от коронавируса, которую планируется начать в феврале.

Прямая речь президента: "Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 – не то, на чем должно зарабатывать государство".

Детали: В свою очередь, глава Минздрава добавил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на бесплатной основе всем, а первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения.

Прямая речь Степанова: "Скоро мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса. Первыми мы сможем вакцинировать медиков, мобильные группы. Среди приоритетных групп населения, конечно, пожилые люди. Мы также активно и результативно работаем в рамках инициативы COVAX. Учитывая мощности, сколько людей мы сможем вакцинировать в течение месяца, у нас равномерное распределение государственных средств. И их хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации".

Подробнее: Пресс-служба президента также сообщила, что Зеленский поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19.

Там напомнили, что иммунизация будет добровольной, однако отметили, что и президент, и Министерство здравоохранения надеются, что украинцы будут придерживаться плана вакцинации.

Степанов заверил, что вакцины будут проверять многократно, украинцам будут предлагать качественные вакцины, которые будут хранить в надлежащих условиях.

Прямая речь Зеленского: "У нас всегда идут споры в отношении даже уже известных вакцин. Но на этот раз речь идет не только о национальных программах, а о мировой программе по защите населения в каждом уголке планеты. Получить вакцину против коронавируса – это не просто уберечься самому и избавиться от надоедливых масок. Это также забота о всем населении, это вклад в то, что мы все вернемся к привычной жизни и восстановим мировые коммуникации".

Что предшествовало: 30 января главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в феврале Украина получит 117 тысяч доз м-РНК вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech, а также в течение первого полугодия 2021 года – от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

По словам Ляшко, вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться 15 февраля - ориентировочно тогда в Украину привезут первые вакцины.

Он также сообщил, что, если в Украину одновременно будут доставлены вакцины Pfizer (в рамках программы COVAX) и китайская Sinovac, то в первую очередь для вакцинации медработников будут использовать Pfizer.

29 января Ляшко представил Календарный план вакцинации населения в 2021 году, который предусматривает дополнительную закупку около 15 миллионов доз вакцин против коронавируса.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСтепановвакцинациякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский: Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной

Ткаченко просит передать Гостиный Двор Минкульту, чтобы сделать музей

Российский бизнесмен заявил, что является бенефициаром "дворца Путина"

Стало известно, сколько вакцин Украина получит в рамках COVAX

Умер военный, который был тяжело ранен на Донбассе

видеоЗеленский заявил, что "немного" зол на Трампа

Все новости...
Зеленский
Зеленский заявил, что "немного" зол на Трампа
Зеленский раскритиковал "деятелей и деятельниц", боящихся референдума
Зеленский назначил "слугу" и бывшего шоумена главой Черкасской ОГА
Последние новости
16:19
Война на Донбассе: гибридные войска России обстреляли ВСУ, есть раненые
16:06
Зеленский: Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной
15:45
В 2020 одесский аэропорт обслужил почти в 2,5 раза меньше пассажиров, чем в 2019
15:33
Ткаченко просит передать Гостиный Двор Минкульту, чтобы сделать музей
15:17
Нефтяной фонд Норвегии продал все свои компании
15:06
Франция из-за коронавируса закрывает крупные ТРЦ
14:59
Биатлон: украинец выиграл гонку преследования на чемпионате Европы
14:45
Российский бизнесмен заявил, что является бенефициаром "дворца Путина"
14:11
Зеленский ввел в действие решение СНБО по нейтрализации угроз в "атомке"
14:02
Стало известно, сколько вакцин Украина получит в рамках COVAX
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!