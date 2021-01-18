Навального арестовали на 30 суток
Понедельник, 18 января 2021, 14:53
Суд в Химках арестовал российского оппозиционера Алексея Навального на 30 суток, его обвиняют в уклонении от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.
Источник: его адвокат Вадим Кобзев в Twitter, Медуза
Прямая речь: "Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года".
Детали: Адвокат Навального сообщил, что это решение суда будет обжаловано, а сам политик записал обращение, в котором призвал россиян "выходить на улицы".
Сначала сообщалось, что Навального отвезут в СИЗО в Зеленограде под Москвой. Однако позже его пресс-секретарь сообщила, что Навального посадят отбывать арест в СИЗО 1, "Матросскую тишину".
Что этому предшествовало:
- Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.
- В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
- 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным.
- Министерство иностранных дел Украины расценивает задержание Навального как наступление на права человека и подавление свободы слова.
- После аннексии Крыма Россией Навальный заявлял, что Крым должен остаться в составе России.