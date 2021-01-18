Навального арестовали на 30 суток

Суд в Химках арестовал российского оппозиционера Алексея Навального на 30 суток.

Источник: его адвокат Вадим Кобзев в Twitter

Прямая речь: "Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года".

Что этому предшествовало:

Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным.

Министерство иностранных дел Украины расценивает задержание Навального как наступление на права человека и подавление свободы слова.