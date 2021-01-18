Навального арестовали на 30 суток

Суд в Химках арестовал российского оппозиционера Алексея Навального на 30 суток, его обвиняют в уклонении от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

Источник: его адвокат Вадим Кобзев в Twitter, Медуза

Прямая речь: "Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года".

Детали: Адвокат Навального сообщил, что это решение суда будет обжаловано, а сам политик записал обращение, в котором призвал россиян "выходить на улицы".

Сначала сообщалось, что Навального отвезут в СИЗО в Зеленограде под Москвой. Однако позже его пресс-секретарь сообщила, что Навального посадят отбывать арест в СИЗО 1, "Матросскую тишину".

Что этому предшествовало: