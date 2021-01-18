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Навального арестовали на 30 суток

Понедельник, 18 января 2021, 14:53
Навального арестовали на 30 суток

Суд в Химках арестовал российского оппозиционера Алексея Навального на 30 суток, его обвиняют в уклонении от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

Источник: его адвокат Вадим Кобзев в Twitter, Медуза

Прямая речь: "Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года".

Детали: Адвокат Навального сообщил, что это решение суда будет обжаловано, а сам политик записал обращение, в котором призвал россиян "выходить на улицы".

Сначала сообщалось, что Навального отвезут в СИЗО в Зеленограде под Москвой. Однако позже его пресс-секретарь сообщила, что Навального посадят отбывать арест в СИЗО 1, "Матросскую тишину".

Что этому предшествовало:

  • Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.
  • В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
  • 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным.
  • Министерство иностранных дел Украины расценивает задержание Навального как наступление на права человека и подавление свободы слова.
  • После аннексии Крыма Россией Навальный заявлял, что Крым должен остаться в составе России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйРосcия
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