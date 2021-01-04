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Восстановление репутации КС потребует много времени – глава ВСП

Понедельник, 4 января 2021, 18:45
Восстановление репутации КС потребует много времени – глава ВСП

На восстановление репутации Конституционного суда Украины после политических заявлений о деятельности суда и главы КС понадобится много времени и усилий.

Источник: глава Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: На вопрос о том, какими могут быть последствия ситуации вокруг КС и уголовного преследования главы суда Александра Тупицкого для судебной системы и государства в целом, глава ВРП ответил, что разделяет эту ситуацию на две составляющие: правовую и общественно-политическую.

По его словам, в правовом аспекте "рано или поздно будет найден выход".

Прямая речь Овсиенко: "Другое дело, что политические комментарии и заявления, которые звучат в этом, формируют в обществе пренебрежительное отношение к судебному институту и подрывают доверие. Это очень вредно для власти и государства в целом.

Даже после того, как проблема будет решена в правовой плоскости, понадобится много времени и усилий для восстановления репутации органа, утраченной в результате определенных политических заявлений".

Предыстория:

  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.
  • 30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить.
  • 5 января судьи Конституционного суда планируют рассмотреть вопрос указа президента о временном отстранении от должности главы суда Александра Тупицкого.
  • Ранее главе КС Тупицкому объявили подозрение в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
  • Глава КС не явился 28 декабря в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении. ОГП подготовил ходатайство в Офис президента, в котором говорится о разрешении на отстранение от должности главы КС Тупицкого.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КС
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