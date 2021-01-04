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Восстановление репутации КС потребует много времени – глава ВСП

Понедельник, 4 января 2021, 19:45

На восстановление репутации Конституционного суда Украины после политических заявлений о деятельности суда и главы КС понадобится много времени и усилий.

Источник: глава Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: На вопрос о том, какими могут быть последствия ситуации вокруг КС и уголовного преследования главы суда Александра Тупицкого для судебной системы и государства в целом, глава ВРП ответил, что разделяет эту ситуацию на две составляющие: правовую и общественно-политическую.

По его словам, в правовом аспекте "рано или поздно будет найден выход".

Прямая речь Овсиенко: "Другое дело, что политические комментарии и заявления, которые звучат в этом, формируют в обществе пренебрежительное отношение к судебному институту и подрывают доверие. Это очень вредно для власти и государства в целом.

Даже после того, как проблема будет решена в правовой плоскости, понадобится много времени и усилий для восстановления репутации органа, утраченной в результате определенных политических заявлений".

Темы: КС


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