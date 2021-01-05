Конституционный суд выдал новое заявление относительно указа Зеленского
Конституционный суд подчеркнул свою независимость и неприкосновенность и призвал все органы государственной власти соблюдать основной закон Украины и не вмешиваться в работу суда.
Источник: заявление суда
Детали: Сообщается, что на заседании 5 января суд рассмотрел вопрос о ситуации, сложившейся в связи с изданием президентом Владимиром Зеленским указа об отстранении председателя КС Александра Тупицкого.
О выполнении указа президента или отстранении Тупицкого в документе не говорится.
Судьи ссылаются на Конституцию Украины, которая гарантирует им неприкосновенность.
Дословно: "Судья Конституционного суда Украины осуществляет свои полномочия, руководствуясь Конституцией и законом Украины "О Конституционном суде Украины", на основе верховенства права (часть первая статьи 24 закона "О Конституционном суде Украины ").
Собрание судей КСУ обращает внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждение прав и свобод человека.
Детали: Также КСУ публикует научное заключение относительно отстранения от должности судьи Конституционного суда Украины в уголовном производстве, подготовленный членами Научно-консультативного совета КСУ.
Предыстория:
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.
- В тот же день в КС отметили, что решение об увольнении судьи с должности принимается исключительно Конституционным Судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо суда.
- 30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить.
- Ранее главе КС Тупицкому объявили подозрение в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
- Глава КС не явился 28 декабря в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении.