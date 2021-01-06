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В день утверждения победы Байдена неизвестные пообещали направить самолет в здание Конгресса

Среда, 6 января 2021, 06:01
В день утверждения победы Байдена неизвестные пообещали направить самолет в здание Конгресса

6 января неизвестные лица вмешались в работу нью-йоркских авиадиспетчеров и заявили о намерении направить самолет в здание Конгресса, который должен сегодня утвердить победу Джо Байдена на выборах президента США.

Источник: CBS News со ссылкой на собственные источники

Дословно: "Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорк в понедельник услышали страшное предупреждение: "В среду мы разобьем самолет о Капитолий (здание, где заседают обе палаты Конгресса). Сулеймани (начальник иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани, которого недавно ликвидировали по приказу Трампа) будет отплачен".

Детали: Источники отметили, что Пентагон и другие госагентства были проинформированы о инциденте.

Сегодня в 20:00 по киевскому времени Конгресс США должен утвердить победу Джо Байдена на выборах президента США.

Что предшествовало: Дональд Трамп сообщил, что 6 января в Вашингтоне состоится митинг его сторонников. В этот день обе палаты Конгресса США должны официально утвердить итоги президентских выборов, которые состоялись еще 3 ноября. Позже Трамп заявил, что устроит "адскую битву" за должность, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

Издание The Washington Post опубликовало аудиозапись телефонного разговора Трампа с чиновниками штата, где Трамп потребовал "найти" достаточно голосов для отмены результатов выборов в штате, где победил Джо Байден.

Президент США Дональд Трамп "в истерике" говорил некоторым советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.

Темы: СШАвиборы
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