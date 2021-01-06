МОЗ против переноса усиленного карантина: хочет избежать локдауна весной

Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что январский жесткий карантин поможет избежать "локдауна" до весны и весной.

Источник: Степанов на брифинге 6 января

Прямая речь: "Министерство здравоохранения против переноса жесткого карантина, против его отмены. У нас фиксируется на сегодня, это в период праздников, около 5-ти, 6-ти, почти 7 тысяч случаев заболевания COVID-19, ежедневно от этой болезни умирает около 200 человек. Сейчас более 2 тысяч человек находятся в больницах, более 10% – это тяжелые больные. Вообще у нас увеличивается количество тяжелых больных...

Мы не хотим получать по 17, 20, 25 тысяч (больных). Мнение эпидемиологов: мы очень нуждаемся в проведении жесткого карантина именно с 8 по 24 января для того, чтобы максимально сбить "волну" и пройти ее до весны, до апреля-мая без введения жесткого карантина, который может ударить по нашей экономике".

Детали: Степанов отметил, что граждан заранее предупредили об усиленном карантине с 8 по 24 января включительно. По его словам, бизнес понимает необходимость ограничений и готов к ним.

Министр ожидает роста числа больных COVID-19 после праздников и увеличения нагрузки на медицинскую систему, соответственно. А с января ожидается также пик заболеваемости гриппом – также инфекционное заболевание, которое имеет осложнения, схожие с COVID-19.

Напомним: За сутки 5 января в Украине подтвердили 6 911 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 14 490 человек, в больницы попали 2 978 больных, умерли 228 пациентов.