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Трамп призвал своих сторонников вести себя мирно в Капитолии

Среда, 6 января 2021, 22:43

Еще действующий президент США Дональд Трамп призвал всех, кто находится в здании Конгресса, куда ворвались его сторонники, вести себя мирно.

Источник: Twitter Трампа

Прямая речь Трампа: "Я прошу всех в Капитолии США сохранять мир. Никакого насилия! Помните, МЫ - Партия Закона и Порядка - уважайте Закон и наших великих мужчин и женщин в синем (правоохранителей – ред.). Спасибо!"

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Украинская правда
Темы: ТрампСШАвиборы


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