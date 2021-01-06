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Трамп направил нацгвардию в Капитолий и обратился к бунтарям: "идите домой"

Среда, 6 января 2021, 21:43
Трамп направил нацгвардию в Капитолий и обратился к бунтарям: идите домой

Еще действующий президент США Дональд Трамп призвал всех, кто находится в здании Конгресса, куда ворвались его сторонники, вести себя мирно.

Источник: Twitter Трампа, AP

Прямая речь Трампа: "Я прошу всех в Капитолии США сохранять мир. Никакого насилия! Помните, МЫ - Партия Закона и Порядка - уважайте Закон и наших великих мужчин и женщин в синем (правоохранителей – ред.). Спасибо!"

Детали: В то же время Белый дом заявил, что войска Национальной гвардии вместе с другими федеральными службами охраны направляются в Капитолий, чтобы помочь прекратить беспорядки.

Об этом сообщила прессекретарка Кейли МакЕнани сославшись на приказ Трампа.

Также Трамп записал обращение, в котором призвал своих сторонников разойтись по домам.

Прямая речь Трампа: "Я знаю, что вам больно... У нас украли выборы и все это знают, особенно другая сторона. Но вы должны идти домой сейчас. Нам нужен мир. Мы должны уважать закон... Я знаю, как вы чувствуете себя, но идите домой".

Что этому предшествовало: В среду Трамп заявил на митинге его сторонников в Вашингтоне, ни он, ни его команда "никогда не сдадутся, никогда не уступят".

После этого митингующие прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс должен объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

В Вашингтоне объявлен комендантский час.

Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для признания победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАвиборы
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