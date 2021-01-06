Трамп призвал своих сторонников вести себя мирно в Капитолии
Среда, 6 января 2021, 22:43
Еще действующий президент США Дональд Трамп призвал всех, кто находится в здании Конгресса, куда ворвались его сторонники, вести себя мирно.
Источник: Twitter Трампа
Прямая речь Трампа: "Я прошу всех в Капитолии США сохранять мир. Никакого насилия! Помните, МЫ - Партия Закона и Порядка - уважайте Закон и наших великих мужчин и женщин в синем (правоохранителей – ред.). Спасибо!"
Обновляется...
Украинская правда