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В Капитолии тяжело ранили женщину, одного офицера госпитализировали - CNN

Среда, 6 января 2021, 22:18
В Капитолии тяжело ранили женщину, одного офицера госпитализировали - CNN

Американский канал CNN сообщил о пострадавших во время столкновений в Конгрессе, куда раньше ворвались сторонники еще президента республиканца Дональда Трампа.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: По словам двух источников канала, в Капитолии в грудь ранили женщину, которая находится в тяжелом состоянии.

Позже канал сообщил, что несколько офицеров получили ранения. По крайней мере одного, по информации CNN, перевезли в больницу.

Что этому предшествовало: В среду Трамп заявил на митинге его сторонников в Вашингтоне, ни он, ни его команда "никогда не сдадутся, никогда не уступят".

После этого митингующие прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс должен объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

В Вашингтоне объявлен комендантский час.

Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для признания победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.

Трамп призвал всех, кто находится в здании Конгресса, куда ворвались его сторонники, вести себя мирно.

Темы: СШАвиборыТрамп
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