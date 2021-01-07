В Конгрессе призывают отстранить Трампа за 13 дней до конца полномочий
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к немедленному отстранению действующего президента Дональда Трампа от должности посредством принятия 25-й поправки Конституции.
Источник: Пелоси в комментарии журналистам в Капитолии США, Reuters
Прямая речь: "Вчера президент Соединенных Штатов спровоцировал вооруженное восстание против Америки".
Детали: По словам Пелоси, Трамп совершил "крамольный акт".
Кроме того, к применению 25-й поправки Конституции США призвал лидер демократов в Сенате Чак Шумер.
Поправка позволяет досрочно прекратить полномочия президента, который стал недееспособен. По крайней мере, один республиканец и 19 демократов в Палате представителей также призвали к этому шагу.
Кроме того, как сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией, члены кабинета Трампа и союзники президента-республиканца обсудили возможность применения положения Конституции США с целью отстранения его от должности.
Предыстория:
- Из-за штурма Капитолия Конгресс США в среду, 6 января, не смог объявить Джо Байдена президентом, заседание было сорвано. Войска Национальной гвардии США совместно с другими федеральными службами охраны направились к Капитолию, чтобы остановить беспорядки.
- В результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли четыре человека.
- 7 января Конгресс возобновил работу и утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.
- Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдену.
- 20 января должна состояться инаугурация нового президента США.