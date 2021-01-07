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В Конгрессе призывают отстранить Трампа за 13 дней до конца полномочий

Четверг, 7 января 2021, 20:42
В Конгрессе призывают отстранить Трампа за 13 дней до конца полномочий

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к немедленному отстранению действующего президента Дональда Трампа от должности посредством принятия 25-й поправки Конституции.

Источник: Пелоси в комментарии журналистам в Капитолии США, Reuters

Прямая речь: "Вчера президент Соединенных Штатов спровоцировал вооруженное восстание против Америки".

Детали: По словам Пелоси, Трамп совершил "крамольный акт".

Кроме того, к применению 25-й поправки Конституции США призвал лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Поправка позволяет досрочно прекратить полномочия президента, который стал недееспособен. По крайней мере, один республиканец и 19 демократов в Палате представителей также призвали к этому шагу.

Кроме того, как сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией, члены кабинета Трампа и союзники президента-республиканца обсудили возможность применения положения Конституции США с целью отстранения его от должности.

Предыстория:

  • Из-за штурма Капитолия Конгресс США в среду, 6 января, не смог объявить Джо Байдена президентом, заседание было сорвано. Войска Национальной гвардии США совместно с другими федеральными службами охраны направились к Капитолию, чтобы остановить беспорядки.
  • В результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли четыре человека.
  • 7 января Конгресс возобновил работу и утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.
  • Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдену.
  • 20 января должна состояться инаугурация нового президента США.

Украинская правда
Темы: СШАТрампвиборы
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