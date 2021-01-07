В Конгрессе призывают отстранить Трампа за 13 дней до конца полномочий

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к немедленному отстранению действующего президента Дональда Трампа от должности посредством принятия 25-й поправки Конституции.

Источник: Пелоси в комментарии журналистам в Капитолии США, Reuters

Прямая речь: "Вчера президент Соединенных Штатов спровоцировал вооруженное восстание против Америки".

Детали: По словам Пелоси, Трамп совершил "крамольный акт".

Кроме того, к применению 25-й поправки Конституции США призвал лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Поправка позволяет досрочно прекратить полномочия президента, который стал недееспособен. По крайней мере, один республиканец и 19 демократов в Палате представителей также призвали к этому шагу.

Кроме того, как сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией, члены кабинета Трампа и союзники президента-республиканца обсудили возможность применения положения Конституции США с целью отстранения его от должности.

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