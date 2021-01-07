При попытке штурма Капитолия погибли четыре человека

В результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли четыре человека.

Источник: полиция округа Колумбия, Переадресация Reuters

Детали: Один человек погиб от огнестрельного ранения, еще три, вероятно, от полученых травм.

В столкновениях с сторонниками Трампа 14 полицейских получили ранения.

Также в полиции отметили, что 6 января арестовали 52 человека, участвовавших в штурме американского парламента.

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