При попытке штурма Капитолия погибли четыре человека
Четверг, 7 января 2021, 07:56
В результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли четыре человека.
Источник: полиция округа Колумбия, Переадресация Reuters
Детали: Один человек погиб от огнестрельного ранения, еще три, вероятно, от полученых травм.
В столкновениях с сторонниками Трампа 14 полицейских получили ранения.
Также в полиции отметили, что 6 января арестовали 52 человека, участвовавших в штурме американского парламента.
Предыстория:
- В среду участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.
- Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.
- Избранный президент США Джо Байден обратился к президенту, проигравшему выборы, Дональду Трампу с призывом выступить на телевидении и призвать своих сторонников прекратить штурм Капитолия.
- Еще действующий президент США Дональд Трамп призвал всех, кто находится в здании Конгресса, куда ворвались его сторонники, вести себя мирно. Также он записал обращение, в котором призвал своих сторонников разойтись по домам.
- Белый дом заявил, что войска Национальной гвардии вместе с другими федеральными службами охраны направляются в Капитолий, чтобы помочь прекратить беспорядки.
- Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для оглашения победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.
- Американский канал CNN сообщил о пострадавших во время перестрелки в Конгрессе. В частности, в грудь ранили женщину, которая находится в тяжелом состоянии.