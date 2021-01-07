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При попытке штурма Капитолия погибли четыре человека

Четверг, 7 января 2021, 06:56
При попытке штурма Капитолия погибли четыре человека

В результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли четыре человека.

Источник: полиция округа Колумбия, Переадресация Reuters

Детали: Один человек погиб от огнестрельного ранения, еще три, вероятно, от полученых травм.

В столкновениях с сторонниками Трампа 14 полицейских получили ранения.

Также в полиции отметили, что 6 января арестовали 52 человека, участвовавших в штурме американского парламента.

Предыстория:

  • В среду участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.
  • Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.
  • Избранный президент США Джо Байден обратился к президенту, проигравшему выборы, Дональду Трампу с призывом выступить на телевидении и призвать своих сторонников прекратить штурм Капитолия.
  • Еще действующий президент США Дональд Трамп призвал всех, кто находится в здании Конгресса, куда ворвались его сторонники, вести себя мирно. Также он записал обращение, в котором призвал своих сторонников разойтись по домам.
  • Белый дом заявил, что войска Национальной гвардии вместе с другими федеральными службами охраны направляются в Капитолий, чтобы помочь прекратить беспорядки.
  • Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для оглашения победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.
  • Американский канал CNN сообщил о пострадавших во время перестрелки в Конгрессе. В частности, в грудь ранили женщину, которая находится в тяжелом состоянии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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