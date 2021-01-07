Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах президента
Четверг, 7 января 2021, 10:37
Конгресс Соединенных Штатов утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.
Источник: Bloomberg
BREAKING: Biden’s certified electoral votes exceed 270https://t.co/e6Kprp4ISm pic.twitter.com/fTQSEOmK60— Bloomberg (@business) January 7, 2021
Детали: Байден получил 270 необходимых голосов для того, чтобы быть объявленным победителем выборов президента США. Процесс еще продолжается.
Ожидается, что в результате Байден получит 306 голосов, а действующий президент США Дональд Трамп - 232.
Предыстория:
- В среду участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.
- Из-за этого штурма Байдена не смогли объявить президентом. Заседание было сорвано.
- Избранный президент США Джо Байден обратился к президенту, проигравшему выборы, Дональду Трампу с призывом выступить на телевидении и призвать своих сторонников прекратить штурм Капитолия.
- Еще действующий президент США Дональд Трамп призвал всех, кто находится в здании Конгресса, куда ворвались его сторонники, вести себя мирно. Также он записал обращение, в котором призвал своих сторонников разойтись по домам.
- Белый дом заявил, что войска Национальной гвардии вместе с другими федеральными службами охраны направляются в Капитолий, чтобы помочь прекратить беспорядки.
- Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для оглашения победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.
- Американский канал CNN сообщил о пострадавших во время перестрелки в Конгрессе. В частности, в грудь ранили женщину, которая находится в тяжелом состоянии.