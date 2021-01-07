Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах президента

Конгресс Соединенных Штатов утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.

Источник: Bloomberg

Детали: Байден получил 270 необходимых голосов для того, чтобы быть объявленным победителем выборов президента США. Процесс еще продолжается.

Ожидается, что в результате Байден получит 306 голосов, а действующий президент США Дональд Трамп - 232.

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