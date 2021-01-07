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45% республиканцев поддерживает захват Капитолия – опрос

Четверг, 7 января 2021, 23:10
45% республиканцев поддерживает захват Капитолия – опрос

Согласно опросу, 45% сторонников республиканцев поддерживает действия экстремистов, захвативших в среду Капитолий.

Источник: опрос, проведенный YouGov Direct среди зарегистрированных избирателей

 

Детали: Опрос среди 1397 зарегистрированных избирателей, которые слышали о событиях в Капитолии, показал, что 45% республиканцев активно поддерживают действия тех, кто находился в Капитолии и почти столько же выразили свое несогласие (43%).

В то же время, осудили нападение на Капитолий 96% опрошенных демократов.

62% всех опрошенных избирателей воспринимают эти действия как угрозу демократии. Такого мнения придерживаются 93% демократов и 55% независимых. Однако среди республиканцев только четверть (27%) считает, что захват Капитолия следует рассматривать как угрозу демократии, а две трети (68%) считают иначе.

 

При этом 59% избирателей, осведомленных о событиях в Капитолии, считают их более жестокими, чем более мирными (28%). Однако в отношении республиканцев верно противоположное: 58% против 22% республиканцев считают происходящее более мирным, чем более жестоким.

Большинство избирателей (55%) считают, что президент Дональд Трамп "очень виновен" в действиях тех, кто вторгся в Капитолий, а еще 11% заявили, что он "в некоторой степени виновен". 42% также говорят, что республиканцы в Конгрессе, заявившие, что они проголосуют против подтверждения результатов выборов, "очень виновны", а еще 20% считают, что они "в какой-то степени виновны".

 

Гораздо меньше избирателей считают, что во всем виноват избранный президент Джо Байден (17%). При этом Байден является самым большим виновником в глазах республиканцев: 52%, по сравнению с 28% для Дональда Трампа и 26% для республиканцев в Конгрессе, которые выступили против подтверждения результатов выборов.

Половина (50%) избирателей считают целесообразным, чтобы Трамп был немедленно отстранен от должности из-за произошедшего. Еще 42% считают, что подобное действие было бы неуместным. Республиканцы (85%) особенно склонны говорить, что считают это неуместным.

 

YouGov опросил 1448 зарегистрированных избирателей, в том числе 1397 человек, которые были в курсе событий в Капитолии. Опрос проводился 6 января 2021 года с 17:17 по 17:42 по восточному времени. Опрос проводился через YouGov Direct. Допустимая погрешность составляет примерно 3,3% для всей выборки.

Предыстория:

  • Из-за штурма Капитолия Конгресс США в среду, 6 января, не смог объявить Джо Байдена президентом, заседание было сорвано. Войска Национальной гвардии США совместно с другими федеральными службами охраны направились к Капитолию, чтобы остановить беспорядки.
  • В результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли четыре человека.
  • 7 января Конгресс возобновил работу и утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.
  • Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдену.
  • 20 января должна состояться инаугурация нового президента США.

Украинская правда

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Темы: СШАТрампвиборы
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