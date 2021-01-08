Умер полицейский, пострадавший во время штурма Капитолия

Офицер американской полиции умер от травм, полученных во время столкновений со сторонниками Трампа в Капитолии в среду.

Источник: ABC News со ссылкой на пресс-службу полиции

Детали: Сообщается, что в общем это уже пятый летальный случай в результате захвата толпой американского парламента.

Погибшего полицейского зовут Брайан Сикник. Его не стало в четверг вечером. Сикник работал в департаменте полиции Капитолия с 2008 года.

Согласно сообщению, полицейский вернулся в расположение части после столкновения с протестующими и потерял сознание. Сикника доставили в больницу, но там не удалось спасти его жизнь. По данному факту проводится расследование.

В то же время глава полиции Капитолия Стивен Сунд объявил об отставке.

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