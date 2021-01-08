Умер полицейский, пострадавший во время штурма Капитолия
Пятница, 8 января 2021, 09:10
Офицер американской полиции умер от травм, полученных во время столкновений со сторонниками Трампа в Капитолии в среду.
Источник: ABC News со ссылкой на пресс-службу полиции
Детали: Сообщается, что в общем это уже пятый летальный случай в результате захвата толпой американского парламента.
Погибшего полицейского зовут Брайан Сикник. Его не стало в четверг вечером. Сикник работал в департаменте полиции Капитолия с 2008 года.
Согласно сообщению, полицейский вернулся в расположение части после столкновения с протестующими и потерял сознание. Сикника доставили в больницу, но там не удалось спасти его жизнь. По данному факту проводится расследование.
В то же время глава полиции Капитолия Стивен Сунд объявил об отставке.
Предыстория:
- Из-за штурма Капитолия Конгресс США в среду, 6 января, не смог объявить Джо Байдена президентом, заседание было сорвано. Войска Национальной гвардии США совместно с другими федеральными службами охраны направились к Капитолию, чтобы остановить беспорядки.
- В результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли четыре человека.
- 7 января Конгресс возобновил работу и утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.
- Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдену.
- 20 января должна состояться инаугурация нового президента США.
Украинская правда