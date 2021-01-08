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В Тернополе несмотря на "локдаун" каждый работает на свое усмотрение

Пятница, 8 января 2021, 19:05

В Тернополе с 8 января не ввели новых ограничений, тогда как в Украине усилили карантин: в городе работает много магазинов и кафе, а также "Зимний городок".

Источник: "Радио Свобода"

Детали: По решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при городском совете Тернополя карантин в городе не усилили.

До 11 января каждый предприниматель работает на свое усмотрение: одни вышли на работу, другие – закрылись.

Мэр Тернополя Сергей Надал 8 января выходной и не прокомментировал ситуацию в городе.

Как сообщает корреспондент, на улицах города не видно патрульных полицейских групп, которые проверяли бы выполнение карантинных ограничений.

По данным областной полиции, в первый день всеукраинского "локдауна" в Тернопольской области 10 групп правоохранителей проверяют соблюдение требований Кабмина, но проводят больше профилактические беседы. Составлены три протокола на нарушителей.

Этому предшествовало: 6 января в Тернополе решили не вводить локдаун, однако на следующий день мэр Тернополя предположил, что карантин все-таки могут усилить в случае ухудшения эпидемической ситуации.

8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января.

Знать больше: Жесткий карантин с 8 января: Кабмин обновил список запретов

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Темы: Тернополькарантинлокдаун


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