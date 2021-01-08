Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Тернополе несмотря на "локдаун" каждый работает на свое усмотрение

Пятница, 8 января 2021, 18:05
В Тернополе несмотря на локдаун каждый работает на свое усмотрение

В Тернополе с 8 января не ввели новых ограничений, тогда как в Украине усилили карантин: в городе работает много магазинов и кафе, а также "Зимний городок".

Источник: "Радио Свобода"

Детали: По решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при городском совете Тернополя карантин в городе не усилили.

До 11 января каждый предприниматель работает на свое усмотрение: одни вышли на работу, другие – закрылись.

Мэр Тернополя Сергей Надал 8 января выходной и не прокомментировал ситуацию в городе.

Как сообщает корреспондент, на улицах города не видно патрульных полицейских групп, которые проверяли бы выполнение карантинных ограничений.

По данным областной полиции, в первый день всеукраинского "локдауна" в Тернопольской области 10 групп правоохранителей проверяют соблюдение требований Кабмина, но проводят больше профилактические беседы. Составлены три протокола на нарушителей.

Этому предшествовало: 6 января в Тернополе решили не вводить локдаун, однако на следующий день мэр Тернополя предположил, что карантин все-таки могут усилить в случае ухудшения эпидемической ситуации.

8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января.

Знать больше: Жесткий карантин с 8 января: Кабмин обновил список запретов

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Тернополькарантинлокдаун
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Тернополь
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета на взятке
Последние новости
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
Все новости...
Реклама: