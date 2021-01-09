Мэр Тернополя жалуется, что полиция заставляет соблюдать карантин

Мэр Тернополя Сергей Надал заявляет, что полиция заставляет город соблюдать требования усиленного карантина, введенного в Украине с 8 по 24 января.

Источник: Надал в Facebook, полиция Тернопольской области

Дословно Надал: "Центральная власть в очередной раз не услышала мнение Тернополя. И несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, полиция начала массово штрафовать предпринимателей".

"Более того, у меня есть информация о том, что правоохранители выставят границы вокруг школ, чтобы не допустить детей на учебу, а на директоров учебных заведений и учителей будут открыты дела. Я не исключаю, что против членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, работников управлений могут также открыть дела. Это давление и методы запугивания, которые использовали еще во времена Януковича.

Я хочу заявить, что в Тернополе воевать с полицией никто не будет. Я не имею права рисковать людьми и городом. Мы все стали заложниками навязанных некомпетентных решений власти. Я не могу рисковать делами на ни в чем не повинных педагогов и директоров школ, работников городского совета, а также сорванными планами тех родителей, чьих детей в понедельник планируют не впустить в школу".

Детали: Надал отметил, что в эти выходные запланировано экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Тернопольской облгосадминистрации. Он назвал очень вероятным, что на этом заседании будет отменено решение городской комиссии, и в Тернополе таки введут локдаун с 11 января.

Вместе с тем, полиция Тернопольской области сообщила, что за первый день действия усиленного карантина тернопольские полицейские зафиксировали почти сотню нарушений.

Дословно полиция: "По результатам отработки составлено 42 протокола по ст.44-3 КУоАП – нарушение правил карантина людей. Больше всего – на субъектов хозяйствования за непрекращение работы и несоблюдение карантинных требований.

Полицейские также следили, чтобы люди находились в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте в респираторах или защитных масках. Обнаружили 57 человек, которые пренебрегали средствами индивидуальной защиты. На нарушителей масочного режима наложен штраф от 170 до 255 гривен".

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