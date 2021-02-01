Концлагерь боевиков "Изоляция": тюремщику застенок объявили подозрение

Полиция заочно объявила о подозрении конвоиру и охраннику подпольной тюрьмы в Донецке "Изоляция", в которой пытали людей.

Источник: сайт полиции Донетчины

Детали: По данным правоохранителей, 42-летний уроженец Бахмута в составе незаконного военизированного формирования "МГБ ДНР" похищал и пытал людей, а также осуществлял их трудовую эксплуатацию.

Полицейские установили, что в начале 2016 года подозреваемый вступил в террористическую организацию, а именно в силы специальных операций. Он был назначен хранителем так называемой "базы МГБ" - тайный застенок, расположенных на территории бывшего завода изоляционных материалов.

В течение двух лет тюремщик "Изоляции" незаконно лишал свободы граждан, в частности тех, которые имели проукраинскую позицию. Он и другие боевики держали пленников в нечеловеческих условиях в камерах, часами пытали электрическим током, применяли к ним физическое насилие и унижали. В тюрьму попадали как гражданские жители, так и военнослужащие сил АТО/ООС.

Также фигурант использовал пленных для принудительных работ. Среди пострадавших от действий злоумышленника - как мужчины, так и женщины, в том числе пожилые люди.

Относительно боевика возбуждены уголовные производства по статьям "Участие в террористической организации", "Участие в составе незаконного военизированного формирования", "Нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с гражданским населением", "Получение и укрытие человека с целью эксплуатации".

Также полиция сообщила о подозрении руководителю застенок "Изоляция".

Предыстория: Ранее в сеть попали фотографии концлагеря боевиков в Донецке "Изоляция", расположенного на территории бывшего завода изоляционных материалов.

В настоящее время по делу проходят 5 фигурантов, но есть подозрение, что к преступлению в целом причастны около 50 боевиков.