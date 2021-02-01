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Указ Зеленского об отстранении Тупицкого оспаривают в Верховном суде

Понедельник, 1 февраля 2021, 18:41

В Верховном суде оспаривают указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи КСУ Александра Тупицкого.

Источник: Верховный суд

Дословно: "1 февраля к Кассационному административному суду в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец оспаривает Указ президента Украины от 29 декабря 2020 № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" с момента его принятия".

Предыстория:

  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
  • 30 мая в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
  • На собрании судей Конституционного Суда 5 января 2021 года ни говорилось об отстранении от должности председателя КС Александра Тупицкого. В суде считают, что оснований для отстранения председателя КС нет.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении (в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитирует ее невручения и посещает рабочее место.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийТупицкийВерховный суд


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