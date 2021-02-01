Указ Зеленского об отстранении Тупицкого оспаривают в Верховном суде

В Верховном суде оспаривают указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи КСУ Александра Тупицкого.

Источник: Верховный суд

Дословно: "1 февраля к Кассационному административному суду в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец оспаривает Указ президента Украины от 29 декабря 2020 № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" с момента его принятия".

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