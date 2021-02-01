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Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Понедельник, 1 февраля 2021, 17:46
Дубинского исключили из фракции Слуга народа

Фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского.

Источник: собеседники Украинской правды во фракции

Детали: За исключение Дубинского отдали свои голоса 198 членов фракции, 29 - против, 19 - не голосовали.

Как сообщили УП, на фракции не было обсуждения, Дубинскому слово не давали. Глава фракции Давид Арахамия просто зачитал данные, большинство поддержало.

Сам Дубинский назвал свое изгнание "манипулятивной историей" и обратил внимание, что не были предъявлены ни подписные листы, ни другие результаты голосования.

Прямая речь Дубинского по результатам заседания: "Это не то что голосование, это чистый фарс…

Вы понимаете, что пройдены все красные линии фракцией, мы увидели истинные лица политических актеров и в Офисе президента, и в украинском парламенте. Мы прекрасно понимаем, что это - манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения конкретных дивидендов, именно политических, и для решения своих собственных проблем".

Предыстория:

  • Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
  • Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции "Слуга народа", тот отказался.
  • 29 января во фракции "Слуга народа" начали собирать подписи за исключение Дубинского.

Украинская правда

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Темы: ДубинскийСлуга народаувольнениеВерховная Рада
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