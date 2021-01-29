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"Слуги" начали собирать подписи за исключение Дубинского - нардеп

Пятница, 29 января 2021, 12:55

Во фракции "Слуга народа" начали собирать подписи за исключение нардепа Александра Дубинского, на которого ранее были наложены американские санкции.

Источник: Telegram канал нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры

Прямая речь Качуры: "Сейчас начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинский с Слуги народа".

Детали: В то же время Качура выразил свою позицию по этому вопросу, указав, что пока не услышал достаточной аргументации, чтобы принять решение.

Предыстория:

  • Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
  • Известный видеосервис YouTube удалил канал нардепа Александра Дубинского, и сделал это из-за санкций, которые против него недавно ввели США.
  • Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube повредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это "информационной блокадой".
  • Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции "Слуга народа", тот отказался.

Украинская правда
Темы: ДубинскийСШАсанкцииСлуга народа


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