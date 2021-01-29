"Слуги" начали собирать подписи за исключение Дубинского - нардеп
Пятница, 29 января 2021, 12:55
Во фракции "Слуга народа" начали собирать подписи за исключение нардепа Александра Дубинского, на которого ранее были наложены американские санкции.
Источник: Telegram канал нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры
Прямая речь Качуры: "Сейчас начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинский с Слуги народа".
Детали: В то же время Качура выразил свою позицию по этому вопросу, указав, что пока не услышал достаточной аргументации, чтобы принять решение.
Предыстория:
- Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
- Известный видеосервис YouTube удалил канал нардепа Александра Дубинского, и сделал это из-за санкций, которые против него недавно ввели США.
- Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube повредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это "информационной блокадой".
- Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции "Слуга народа", тот отказался.
Украинская правда