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В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров метро

Понедельник, 1 февраля 2021, 20:02

В Брюсселе полиция задержала мужчину, который с ножом напал на пассажиров метро на станции Gare de l'Ouest.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Бригада по охране общественного транспорта в полицейской зоне Брюссель-Запад задержала в понедельник, незадолго до 15.00, мужчину, вооруженного ножом, на станции метро Gare de l'Ouest.

Полиция сообщила о нескольких ранен, не предоставив дополнительных деталей.

По словам правоохранителей, это не нападение террористического характера, а скорее выяснение частных дел.

Расследование взяло на себя управление железнодорожной полиции.



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