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Bellingcat: ФСБшники, которые хотели убить Навального, причастны к отравлению еще одного оппозиционера

Четверг, 11 февраля 2021, 17:51
Владимир Кара-мурза, the insider

Сотрудники ФСБ, которые пытались убить российского оппозиционера Алексея Навального, также предприняли две попытки отравления политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы.

Источник: новое расследование The Insider и Bellingcat

Детали: Расследователи проанализировали поездки Владимира Кара-Мурзы и сравнили их с перемещениями сотрудников ФСБ, которых называют отравителями Навального. Оказалось, что спецслужбы ездили за ним как минимум за три месяца до отравления.

Журналиста "сопровождали" в четырех поездках – в Томске, Санкт-Петербурге, Калининграде и Казани. При этом Кара-Мурза и ФСБшники вернулись в Москву меньше чем за 48 часов до появления у него первых симптомов.

Bellingcat и The Insider отмечают, что первая совместная поездка отравителей с Кара-Мурзой совпала по времени с убийством Бориса Немцова, который был застрелен 27 февраля 2015 года.

Известно, что Немцов и Кара-Мурза были двумя ключевыми фигурами, пролоббировавшими акт Магнитского, в результате которого под санкциями оказалось ближайшее окружение Путина.

Исследователи рассматривают две гипотезы первого отравления Кара-Мурзы. Первая — отравители, не сумев найти подходящий момент во время командировок, решили нанести токсин в Москве (в квартире он жил один, видеокамеры в подъезде не было). Вторая — они все-таки действовали как в случае с Навальным: нанесли яд на нижнее белье, когда Кара-Мурза был в Казани (в последний день Владимира целый день не было в номере — это был удобный момент).

Во втором случае Кара-Мурза просто надел в Казани другое белье, а отравленное – уже после приезда в Москву. Так или иначе, если отравляющим веществом был именно "Новичок", который начинает действовать через 2–3 часа при проникновении через кожу, то контакт с ядом произошел перед его выходом из дома, судя по хронологии событий.

Также любопытно, что Кара-Мурза планировал лететь на круглый стол в Калининград 27 мая — и полетел бы, если бы 26 мая не был отравлен. ФСБшники, которые следовали за Владимиром во всех предыдущих поездках, билеты в Калининград даже не бронировали. Очевидно, они заранее понимали, что произойдет 26 мая.

Первое отравление было неудачным для российских спецслужб. После него Кара-Мурза проходил долгую реабилитацию в США. Больше года он не мог полностью оправиться от последствий и ходил с тростью, а также имел постоянные проблемы с периферической нервной системой. 

Накануне второго отравления, 31 января, оппозиционер совершил однодневную поездку на поезде в Тверь, где показывал фильм памяти Немцова. Он вернулся в Москву поздно вечером и ночевал один в своей квартире.

На следующий вечер он поехал к родителям жены. Там он проснулся около 4 или 5 утра от тех же самых симптомов, которые были во время первого отравления.

Пока не стало совсем плохо, Кара-Мурза разбудил тещу с тестем, они вызвали "скорую". Что было дальше, сам Владимир уже помнит смутно. По его словам, симптомы второго отравления были один в один те же, что и в первый раз: учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, низкое давление.

Между выездом из дома и резким появлением симптомов в этом случае прошло около восьми часов — это слишком много для действия какого-либо из известных ядов. Одним из наиболее вероятных сценариев здесь является нанесение яда на зубную щетку. Как и нижнее белье, предметы личной гигиены являются очень удобным инструментом для отравления, так как исключают возможность использованиями третьими лицами. Кара-Мурза в тот день брал зубную щетку с собой и чистил зубы примерно за 3–4 часа до появления симптомов.

Врачи, которые пытались помочь Кара-Мурзе, отметили полное совпадение симптомов Владимира в 2017 году с теми, которые наблюдались во время предыдущей госпитализации в 2015-м. Медики быстро поставили ему диагноз "тяжелая интоксикация неизвестным веществом".

По обоим случаям отравления Кара-Мурза обращался в Следственный комитет России. Он не получил вообще никакого ответа — нет даже решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которое можно было бы обжаловать. 

Жена Владимира Кара-Мурзы Евгения получила от больницы образцы его крови. Когда две недели спустя она вместе с мужем вернулась в США, в аэропорту их встречали агенты ФБР, которым передали пробирки.

Поначалу Владимира обнадежили, сообщив, что образцы будут отправлены в одну из четырех аккредитованных ОЗХО лабораторий в США. Однако затем в ФБР перестали отвечать на запросы. Даже когда требовать результаты стали сенаторы, конгрессмены и журналисты, ФБР продолжало отмалчиваться.

Терпение Кара-Мурзы лопнуло, и он подал в суд, но все, чего ему удалось на сегодняшний день добиться — рассекречивание некоторых фрагментов дела. При этом примерно 250 страниц ФБР отказалось выдавать в связи "с консультациями с другими агентствами" и еще 10 — из "соображений национальной безопасности".

Результаты обоих анализов (2015 и 2017 года) есть у ФБР, но они до сих пор засекречены.

 

Напомним: Журналисты-расследователи из Bellingcat обнаружили, что сотрудники ФСБ, следившие и впоследствии отравившие Алексея Навального, в предыдущие годы выезжали и в другие регионы России, где,  по всей видимости, убили троих политических активистов.

Предыстория:

  • Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому.
  • Навального спасли в немецкой клинике Charité.
  • 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше".
  • 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии.

Темы: НавальныйФСБРосcия


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