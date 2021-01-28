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В прошлом году на Донбассе погибло значительно меньше военных, чем в 2019

Четверг, 28 января 2021, 02:29

В 2020 году от рук русских оккупантов на Донбассе погибли 50 украинских военных, еще 339 получили ранения. В то же время за 2019 год и январь 2020 жизнь из-за российской агрессии отдали 132 бойцы, а 716 защитников получили ранения.

Источник: заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "В 2020 году агрессивные действия России на Донбассе забрали жизнь 50 украинских защитников, еще 339 получили ранения".

Детали: По словам дипломата, с начала 2021 война унесла жизни двух военных ВСУ, ранения получили три человека.

Почему это важно: Несмотря на мирные договоренности, каждый день в штабе ООС отчитываются о нарушениях режима прекращения огня. В частности, только за этой неделе в Донбассе ранения получили как минимум трое военных: у Новоалександровки, Попасной и районе Золотого. Также 21 января оккупанты застрелили украинского морпеха.

Напомним: 

  • По информации Офиса генпрокурора, в течение 2019 года и в января 2020 года в результате российской вооруженной агрессии на Донбассе погибли 132 украинских военнослужащих, 716 получили тяжелые ранения. По каждому факту гибели открыто производство.
  • 22 июля  состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня с 27 июля.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассОбъединенные силы на Донбассе


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