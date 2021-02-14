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На Донбассе снова потери: в воскресенье погибли трое бойцов

Воскресенье, 14 февраля 2021, 12:25
На Донбассе снова потери: в воскресенье погибли трое бойцов

14 февраля во Бахмутском районе Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Вооруженных сил.

Источник: сообщение ОТГ "Північ", подтверждение Украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе

Детали: Указывается, что трагедия произошла недалеко от населенного пункта Новолуганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ". От полученных ранений все трое погибли.

Дословно: "Во время перемещения на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов".

Дополнено: Позже в Офисе президента назвали имена погибших:

- капитан Александр Войтенко (1974 года рождения),

- солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения),

- старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Напомним:

Наблюдатели зафиксировали со стороны вооруженных формирований России в Донецкой области учения с боевой стрельбой, а также изменение и продвижение своих позиций в сторону подразделений ВСУ.

На днях президент России, страны-агрессора, Владимир Путин заявил, что Москва "не бросит Донбасс, несмотря ни на что".

Украинская правда

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Темы: войнаДонбассОРДЛОРосcияоккупация
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