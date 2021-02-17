На Прикарпатье будет жесткий карантин из-за критической ситуации

Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 22 по 28 февраля вводит на территории региона карантин "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Соответствующее решение областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла 17 февраля на заседании с участием министра здравоохранения Максима Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Ляшко отметил, что руководство области выполнило требования МОЗ: подготовило 50% всех больничных коек в регионе для размещения пациентов с COVID-19, при этом 80% этих коек обеспечены подводом кислорода. Однако несмотря на это мест для пациентов с коронавирусом в COVID-больницах Прикарпатья не хватает.

Из-за такой ситуации с 22 по 28 февраля заведения общественного питания области могут работать только "на вынос". Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны приостановить работу. Запрещено проводить культурные и религиозные мероприятия, а также вести очное обучение учащихся 5-11 классов.

Члены комиссии приняли ряд решений, направленных на увеличение коечного фонда для COVID-пациентов Прикарпатья, в частности перепрофилирование нескольких медучреждений для лечения больных с коронавирусом и установку дополнительных кроватей в медучреждениях, которые уже работают с такими больными.

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС в ближайшее время рассмотрит вопрос о введении ограничений на въезд и выезд из Ивано-Франковской области.

Прямая речь Ляшко: "Ситуация с распространением коронавирусной болезни остается напряженной, а в Ивано-Франковской области она уже, я бы сказал, почти критическая... Последние 10 дней наблюдается значительный рост числа случаев коронавирусной болезни, и что больше всего нас пугает – госпитализаций.

Без дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий преодолеть или сдержать это стремительное распространение коронавирусной болезни невозможно".

Распространение коронавируса на Прикарпатье УП

Напомним: В последнее время Ивано-Франковская область – лидер в антирейтинге по суточному приросту больных коронавирусной болезнью среди регионов Украины.

В больницах в Ивано-Франковской области, где лечат больных с коронавирусом, уже заполнены порядка 73% коек, а количество активных больных превышает столичные показатели. При этом в некоторых населенных пунктах Прикарпатья показатель заполняемости коек в больницах для COVID-пациентов превышает 90%

Поэтому 16 февраля в область срочно выезжал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

17 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина возвращается к адаптивному карантину с 22 февраля.

Ранее в Минздраве заявляли, что благодаря его стратегии с "карантином выходного дня" в ноябре и жестким карантином после новогодних праздников в январе эпидемическая ситуация в стране в целом стабилизировалась.

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сначала противился карантину выходного дня, но потом все-таки ввел его.