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Янукович снова зовет прокуроров и ГБР к себе в РФ

Вторник, 2 февраля 2021, 15:18

Экс-президент Виктор Янукович обратился в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований с просьбой к прокурорам прибыть по месту его временного пребывания в Российской Федерации для "выяснения всех необходимых вопросов для расследования дел Майдана".

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу адвокатского объединения " Aver Lex"

Детали: Соответствующие заявления поданы защитой Януковича. Информацию о вручении Януковичу нового подозрения в государственной измене за подписание "харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации, адвокаты называют неправдивой.

В связи с этим, Янукович, мол, снова обратился в ОГП с просьбой приехать к нему в Российскую Федерацию, где он ранее "получил временное убежище".

По словам адвоката Виталия Сердюка, "место пребывания Януковича давно известно правоохранительным органам Украины".

Прямая речь: "И, несмотря на то, что у ГБР совершенно нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения по харьковским соглашениям, Виктор Янукович в очередной раз готов ко встрече и максимальному сотрудничеству со следствием для установления и наказания виновников преступлений 2014 года".

Что предшествовало: 28 января Офис генерального прокурора заявил, что сообщил о подозрении бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу в государственной измене за подписание "харьковских соглашений".

Напомним: В 2017 году экс-президент Виктор Янукович, обвиненный в государственной измене Украине, заявил, что надеется на приезд в Россию украинских следователей.

В то же время в Генпрокуратуре отметили, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является добровольное появление Януковича в Украине.

В комментарии "Украинской правде" прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко отмечал: "Заочное расследование может закончиться, только если он добровольно вернется в Украину. Адрес, который называют адвокаты Януковича, нами не подтверждается".

Предыстория:

Темы: ЯнуковичгосизменаОфис генпрокурораГБР


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