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Прототип корабля для межпланетных путешествий от SpaceX разбился при посадке

Вторник, 2 февраля 2021, 22:30

Американская частная космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, который, по данным Bloomberg, 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля, осуществила запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, однако он разбился при посадке.

Источник: Трансляция с космодрома

Детали: Новость дополняется...

Видео момента аварии

Полное видео запуска и посадки

 
 

Что предшествовало:

  • В ночь на 30 января на пусковом комплексе возле городка Бока Чика, штат Техас, где уже установлен 9-ий прототип многоразового корабля Starship, команда Маска установлена ​​еще один - Starship SN10. Всего SpaceX одновременно строит 7 космических кораблей различных модификаций.
  • В Бока-Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 и BN2 - ракеты-носителя для Starship. Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

Напомним:

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Темы: Илон Маск


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