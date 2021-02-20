Навальному сократили срок пребывания в тюрьме

Суд сократил на полтора месяца строк пребывания российского оппозиционного политика Алексея Навального в тюрьме

Источник: Meduza

Детали: Судья засчитал Навальному время пребывания под домашним арестом — с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет.

В остальной части постановление суда первой инстанции оставили без изменений.

Навальный отреагировал на это словами: "Полтора месяца скинули - уже нормально".

Защита просила отменить приговор о заключении, ссылаясь на решение ЕСПЧ.

Во время суда Навальный шутил, говорил о религии и цитировал "Гарри Поттера" и "Рика и Морти".

Прямая речь: "Так часто я выступаю с последним словом. Сейчас этот суд закончится, будет другой. И там тоже будет мое последнее слово. Если кто-то решит издать мои последние слова, получится толстая книжка...

Я уже не знаю, о чем говорить, ваша честь. Хотите, поговорю с вами о боге. Дело в том что я верующий человек".

20 февраля также запланировано еще одно заседание суда относительно Навального. Оно касается дела "о клевете на ветерана".

Политику грозит штраф почти в 1 млн рублей.

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