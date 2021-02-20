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Навальному сократили срок пребывания в тюрьме

Суббота, 20 февраля 2021, 10:20
Навальному сократили срок пребывания в тюрьме

Суд сократил на полтора месяца строк пребывания российского оппозиционного политика Алексея Навального в тюрьме

Источник: Meduza

Детали: Судья засчитал Навальному время пребывания под домашним арестом — с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет.

В остальной части постановление суда первой инстанции оставили без изменений. 

Навальный отреагировал на это словами: "Полтора месяца скинули - уже нормально".

Защита просила отменить приговор о заключении, ссылаясь на решение ЕСПЧ.

Во время суда Навальный шутил, говорил о религии и цитировал "Гарри Поттера" и "Рика и Морти".

Прямая речь: "Так часто я выступаю с последним словом. Сейчас этот суд закончится, будет другой. И там тоже будет мое последнее слово. Если кто-то решит издать мои последние слова, получится толстая книжка...

Я уже не знаю, о чем говорить, ваша честь. Хотите, поговорю с вами о боге. Дело в том что я верующий человек". 

20 февраля также запланировано еще одно заседание суда относительно Навального. Оно касается дела "о клевете на ветерана".

Политику грозит штраф почти в 1 млн рублей.

Предыстория:

  • Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа 2020 года он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Навального спасли в немецкой клинике Charité.
  • 17 января 2021 года после возвращения из Германии Навального задержали. Его обвинили в невыполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше".
  • 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Российский суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии. В тот же день люди вышли на улицы по всей России. За несколько часов количество задержанных превысило тысячу человек.
  • Масштабные акции протеста против ареста Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января. 23-го были задержаны почти 3,5 тысячи человек, 31 января – более 5 тысяч, в том числе более 80 журналистов. Это рекордные цифры задержанных в России по крайней мере за 10 лет.

Украинская правда

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Темы: НавальныйсудРосcия
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