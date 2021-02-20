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В Украине за сутки более 6 тысяч новых случаев COVID-19

Суббота, 20 февраля 2021, 08:19

По состоянию на 20 февраля в Украине зафиксировано 6295 новых случаев заболевания COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: В частности, заболели 429 детей и 223 медработника.

Госпитализировали за прошедшие сутки 2225 человек; летальных исходов - 73; выздоровели - 4539 человек.

За сутки 19 февраля был осуществлено тестирований - 67 017 (методом ПЦР - 29 731, методом ИФА - 16 184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 102).

За все время пандемии в Украине заболело - 1 299 967 человек; выздоровели - 1 144 516 человек; летальных исходов - 25 045; проведено ПЦР-тестов - 6 681 355.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и г.. Киев (415).

Данные относительно COVID-19 с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Напомним: Ивано-Франковская область является лидером антирейтинга по суточному приросту больных COVID-19. В области переполнены больницы, предусмотренные для пациентов с коронавирусом. На Прикарпатье ввели карантинные ограничения "красного уровня" эпидемической опасности.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019УкраинаСтепановМинздрав


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