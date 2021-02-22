Задержанный в аэропорту "Борисполь" экс-первый замглавы правления Приватбанка Владимир Яценко летел из Украины в Австрию на самолете "Розы Ветров".

Источник: "Интерфакс-Украина", член набсовета "Укрзализныци" и экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram

Детали: Самолет Hawker 800XP с бортовым номером UR-WRR, которым Яценко пытался покинуть Украину, обслуживает авиакомпания Windrose ("Роза Ветров"), свидетельствуют данные Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины.

Издание отмечает, что владельцем судна в госреестре указана кипрская компания Viskona Investments Ltd.

Согласно данным flightradar24, самолет вылетел из Днепра в 10:05 в направлении западной границы Украины, однако развернулся в районе Каменец-Подольского и затем сел в Киеве. Время полета составило 1 час 32 мин.

Прямая речь Лещенко: "Для побега из Украины Яценко использовал самолет Коломойского. Олигарх решил спрятать своего топ-менеджера в Вене, предоставив борт, который числится за его авиакомпанией. Это самолёт Raytheon Hawker 800XP, бортовой номер: UR-WRR, принадлежит WindRose ("Роза ветров").

Совладельцем этой компании является Коломойский через кипрскую компанию Bregenzer Limited, которая владеет половиной активов авиакомпании".

Предыстория: В понедельник в аэропорту "Борисполь" под Киевом посадили самолет, на котором летел экс-первый зампред правления Приватбанка Владимир Яценко.

Его подозревают в присвоении имущества.

Бывшие топ-менеджеры национализированного Приватбанка, которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину. В частности, экс-руководитель корпоративного ВИП-бизнеса Приватбанка Владимир Яценко путешествует по маршруту Женева-Вена-Украина.

В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.