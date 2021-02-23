Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину доставили первую вакцину от COVID-19

Вторник, 23 февраля 2021, 10:40
В Украину доставили первую вакцину от COVID-19

В Украину прибыла первая партия вакцин AstraZeneca - 500 000 доз, их хватит на прививку против COVID-19 для 250 тысяч человек.

Источник: "Суспільне", МОЗ

Детали: Информацию о том, что первая партия вакцины прибыла в Украину "Украинской правде" подтвердили в Минздраве.

Также в министерстве предоставили видео после приземления самолета с вакциной и начала разгрузки препарата.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в настоящее время "срочно растаможивают груз и вакцина сразу поедет в регионы".

Далее планируют начать делать прививки согласно с первым этапом вакцинации.

Эффективность вакцины AstraZeneca колеблется от 62% до 90% в зависимости от дозировки.

Это вакцина с использованием вирусных векторов на основе аденовируса, что вызывает простуду у шимпанзе.

Она содержит генетический материал коронавируса, который помогает иммунной системе распознавать вирус.

 
Фото: FB Степанова
 
Фото: FB Степанова

Что было раньше: 21 февраля в Индии отгрузили первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca для Украины. По прибытии их распределят между регионами. Этих доз хватит на прививку против COVID 250 тысяч человек.

22 февраля Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения против COVID-19.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Напомним: 

  • Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.
  • Вакцина Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сейчас прибывает в Украину, официально зарегистрирована.
  • Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля. В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до 5 рабочих дней.
  • Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.
  • Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусУкраинавакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: