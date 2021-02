В Украину доставили первую вакцину от COVID-19

В Украину прибыла первая партия вакцин AstraZeneca - 500 000 доз, их хватит на прививку против COVID-19 для 250 тысяч человек.

Источник: "Суспільне", МОЗ

Детали: Информацию о том, что первая партия вакцины прибыла в Украину "Украинской правде" подтвердили в Минздраве.

Также в министерстве предоставили видео после приземления самолета с вакциной и начала разгрузки препарата.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в настоящее время "срочно растаможивают груз и вакцина сразу поедет в регионы".

Далее планируют начать делать прививки согласно с первым этапом вакцинации.

Эффективность вакцины AstraZeneca колеблется от 62% до 90% в зависимости от дозировки.

Это вакцина с использованием вирусных векторов на основе аденовируса, что вызывает простуду у шимпанзе.

Она содержит генетический материал коронавируса, который помогает иммунной системе распознавать вирус.

Что было раньше: 21 февраля в Индии отгрузили первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca для Украины. По прибытии их распределят между регионами. Этих доз хватит на прививку против COVID 250 тысяч человек.

22 февраля Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения против COVID-19.

First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0