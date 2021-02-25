Дело Приватбанка: суд оставил Яценко под стражей
Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: заседание ВАКС
Детали: Мера пресечения в виде содержания под стражей предварительно будет действовать до 22 апреля 2021 включительно. Альтернативой содержанию под стражей суд определил залог в размере 52 миллионов 210 тысяч гривен.
Адвокаты утверждали, что Яценко вылетел из Днепра в Вену на плановый осмотр у врача, но не назвали диагноз. По их словам, справка была выдана австрийским врачом еще 2 февраля. Яценко якобы планировал вернуться в Украину, поскольку 25 февраля он с женой и детьми должен был лететь на отдых на Мальдивы - защита предоставила билеты и ваучеры на отдых, который должен был длиться до 13 марта. Все это, по словам адвоката, "полностью " розструктовує" утверждение прокуроров о том, что Яценко хотел бежать из Украины".
Поездка к врачу в Вену, отмечается, должна была быть двенадцатой за последние годы.
Адвокаты приобщили к жалобе о задержании Яценко новость на "Украинской правде", опубликованная 22 февраля в 14:13, а в протоколе время задержания указанный 14:25 "Журналисты уже размещали фотографии о задержании раньше, чем время, указанное в протоколе".
Адвокаты отмечают, что "самолеты так быстро не заказываются", то есть полет на 22 февраля заказали днем ранее. Сам Яценко отметил, что с начала карантина всегда пользовался только арендованными самолетами и это не исключение: "То есть, считать, что детектив подписал 22 сообщение (о подозрении - ред.), Яценко стало известно, и он сразу сел в самолет - такое невозможно вообще ".
Защита апеллировал, что Яценко 51 год, у него есть определенные болезни сердца и есть документы с диагнозом, поэтому отмечали, что он находится в группе риска из-за COVID и содержания в изоляторе создаст дополнительные риски.
Предыстория:
- В понедельник в аэропорту "Борисполь" под Киевом, посадили самолет, на котором хотел бежать из страны експерший заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко.
- Его подозревают в присвоении имущества.
- Бывшие топменеджеров национализированного Приватбанка, которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину. В частности, Яценко путешествует маршруту Женева-Вена-Украина.
- Яценко летел из Украины в Австрию на самолете компании Коломойского "Роза Ветров".
- На началу 2020 года Хозсуд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабря 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, обладавший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.
- Офис генпрокурора расследовать утечку информации о подозрении Яценко.