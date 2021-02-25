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Дело Приватбанка: суд оставил Яценко под стражей

Четверг, 25 февраля 2021, 02:15
Дело Приватбанка: суд оставил Яценко под стражей
Фото: Владимир Яценко/Facebook

Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: заседание ВАКС

Детали: Мера пресечения в виде содержания под стражей предварительно будет действовать до 22 апреля 2021 года включительно. Альтернативой содержанию под стражей суд определил залог в размере 52 миллиона 210 тысяч гривен. Прокуроры требовали для него залог в размере 137 миллионов.

Адвокаты утверждали, что Яценко вылетел из Днепра в Вену на плановый осмотр у врача, но не назвали диагноз. По их словам, справка была выдана австрийским врачом еще 2 февраля. Яценко якобы планировал вернуться в Украину, поскольку 25 февраля он с женой и детьми должен был лететь на отдых на Мальдивы - защита предоставила билеты и ваучеры на отдых, который должен был длиться до 13 марта. Все это, по словам адвоката, "полностью "расструктурирует" утверждение прокуроров о том, что Яценко хотел бежать из Украины".

Поездка к врачу в Вену, отмечается, должна была быть двенадцатой за последние годы.

Адвокаты приобщили к жалобе о задержании Яценко новость на "Украинской правде", опубликованную 22 февраля в 14:13, а в протоколе время задержания указанно 14:25, ссылаясь на то, что "журналисты уже размещали фотографии о задержании раньше, чем время, указанное в протоколе".

Адвокаты отмечают, что "самолеты так быстро не заказываются", то есть полет на 22 февраля заказали днем ​​ранее. Сам Яценко отметил, что с начала карантина всегда пользовался только арендованными самолетами и это не исключение: "То есть, считать, что детектив подписал 22 сообщение (о подозрении - ред.), Яценко стало известно, и он сразу сел в самолет - такое невозможно вообще".

Защита апеллировал, что Яценко 51 год, у него есть определенные болезни сердца и есть документы с диагнозом, поэтому отмечали, что он находится в группе риска из-за COVID и содержания в изоляторе создаст дополнительные риски.

Предыстория:

  • В понедельник в аэропорту "Борисполь" под Киевом, посадили самолет, на котором хотел бежать из страны Яценко.
  • Его подозревают в присвоении имущества.
  • Бывшие топ-менеджеры национализированного Приватбанка, которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину. В частности, Яценко путешествует по маршруту Женева-Вена-Украина.
  • Яценко летел из Украины в Австрию на самолете компании Коломойского "Роза Ветров".
  • В начале 2020 года Хозсуд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, обладавший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.
  • Офис генпрокурора будет расследовать утечку информации о подозрении Яценко.

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Темы: судПриватбанк
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