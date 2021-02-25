Дело Приватбанка: суд оставил Яценко под стражей

Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: заседание ВАКС

Детали: Мера пресечения в виде содержания под стражей предварительно будет действовать до 22 апреля 2021 года включительно. Альтернативой содержанию под стражей суд определил залог в размере 52 миллиона 210 тысяч гривен. Прокуроры требовали для него залог в размере 137 миллионов.

Адвокаты утверждали, что Яценко вылетел из Днепра в Вену на плановый осмотр у врача, но не назвали диагноз. По их словам, справка была выдана австрийским врачом еще 2 февраля. Яценко якобы планировал вернуться в Украину, поскольку 25 февраля он с женой и детьми должен был лететь на отдых на Мальдивы - защита предоставила билеты и ваучеры на отдых, который должен был длиться до 13 марта. Все это, по словам адвоката, "полностью "расструктурирует" утверждение прокуроров о том, что Яценко хотел бежать из Украины".

Поездка к врачу в Вену, отмечается, должна была быть двенадцатой за последние годы.

Адвокаты приобщили к жалобе о задержании Яценко новость на "Украинской правде", опубликованную 22 февраля в 14:13, а в протоколе время задержания указанно 14:25, ссылаясь на то, что "журналисты уже размещали фотографии о задержании раньше, чем время, указанное в протоколе".

Адвокаты отмечают, что "самолеты так быстро не заказываются", то есть полет на 22 февраля заказали днем ​​ранее. Сам Яценко отметил, что с начала карантина всегда пользовался только арендованными самолетами и это не исключение: "То есть, считать, что детектив подписал 22 сообщение (о подозрении - ред.), Яценко стало известно, и он сразу сел в самолет - такое невозможно вообще".

Защита апеллировал, что Яценко 51 год, у него есть определенные болезни сердца и есть документы с диагнозом, поэтому отмечали, что он находится в группе риска из-за COVID и содержания в изоляторе создаст дополнительные риски.

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