Справа Приватбанку: суд залишив Яценка під вартою

Вищий антикорупційний суд обрав експершому заступнику голови правління Приватбанку Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: засідання ВАКС

Деталі: Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою попередньо діятиме до 22 квітня 2021 року включно. Альтернативою арешту суд визначив заставу у розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень. Прокурори вимагали для нього заставу в розмірі 137 мільйонів.

Адвокати запевняли, що Яценко вилетів з Дніпра у Відень на плановий огляд у лікаря, але не назвали діагноз. За їхніми словами, довідка була видана австрійським лікарем ще 2 лютого. Яценко нібито планував повернутися до України, оскільки 25 лютого він з дружиною та дітьми мав летіти на відпочинок на Мальдіви – захист надав квитки і ваучери на відпочинок, який мав тривати до 13 березня. Усе це, за словами адвоката, "повністю розструктовує твердження прокурорів про те, що Яценко хотів втекти з України".

Поїздка до лікаря у Відні, зазначається, мала бути дванадцятою протягом останніх років.

Адвокати долучили до скарги про затримання Яценка новину на "Українській правді", опублікована 22 лютого о 14:13, а у протоколі час затримання вказаний 14:25: "Журналісти уже розміщували фотографії про затримання раніше, ніж час, зазначений у протоколі".

Адвокати наголошують, що "літаки так швидко не замовляються", тобто, політ на 22 лютого замовили днем раніше. Сам Яценко наголосив, що від початку карантину завжди користувався лише орендованими літаками і це не виняток: "Тобто, вважати, що детектив підписав 22 повідомлення (про підозру – ред.), Яценку стало відомо, і він одразу сів у літак – таке неможливо взагалі".

Захист апелював, що Яценку 51 рік, в нього є певні хвороби серця і є документи з діагнозом, тому зазначали, що він знаходиться в групі ризику через COVID-19 і тримання в ізоляторі створить додаткові ризики.

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