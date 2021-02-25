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Справа Приватбанку: суд залишив Яценка під вартою

Четвер, 25 лютого 2021, 03:15
Фото: Владимир Яценко/Facebook

Вищий антикорупційний суд обрав експершому заступнику голови правління Приватбанку Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: засідання ВАКС

Деталі: Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою попередньо діятиме до 22 квітня 2021 року включно. Альтернативою арешту суд визначив заставу у розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень.

Адвокати запевняли, що Яценко вилетів з Дніпра у Відень на плановий огляд у лікаря, але не назвали діагноз. За їхніми словами, довідка була видана австрійським лікарем ще 2 лютого. Яценко нібито планував повернутися до України, оскільки 25 лютого він з дружиною та дітьми мав летіти на відпочинок на Мальдіви – захист надав квитки і ваучери на відпочинок, який мав тривати до 13 березня. Усе це, за словами адвоката, "повністю розструктовує твердження прокурорів про те, що Яценко хотів втекти з України".

Поїздка до лікаря у Відні, зазначається, мала бути дванадцятою протягом останніх років.

Адвокати долучили до скарги про затримання Яценка новину на "Українській правді", опублікована 22 лютого о 14:13, а у протоколі час затримання вказаний 14:25: "Журналісти уже розміщували фотографії про затримання раніше, ніж час, зазначений у протоколі".

Адвокати наголошують, що "літаки так швидко не замовляються", тобто, політ на 22 лютого замовили днем раніше. Сам Яценко наголосив, що від початку карантину завжди користувався лише орендованими літаками і це не виняток: "Тобто, вважати, що детектив підписав 22 повідомлення (про підозру – ред.), Яценку стало відомо, і він одразу сів у літак – таке неможливо взагалі".

Захист апелював, що Яценку 51 рік, в нього є певні хвороби серця і є документи з діагнозом, тому зазначали, що він знаходиться в групі ризику через COVID-19 і тримання в ізоляторі створить додаткові ризики.

Передісторія:

  • У понеділок в аеропорту "Бориспіль", що під Києвом, посадили літак, на якому хотів втекти з країни експерший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко.
  • Його підозрюють у привласненні майна.
  • Колишні топменеджери націоналізованого Приватбанку, які живуть в Австрії та Швейцарії, постійно приїжджають в Україну. Зокрема, Яценко мандрує маршрутом Женева-Відень-Україна.
  • Яценко летів з України до Австрії на літаку компанії Коломойського "Роза Вітрів".
  • На початку 2020 року Госпсуд Києва відкрив провадження за позовами низки екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів Приватбанку про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку. Серед позивачів є і Яценко, який володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3%.
  • Офіс генпрокурора розслідуватиме витік інформації про підозру Яценку.

Теми: судПриватбанк


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