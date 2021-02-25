Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа Приватбанку: суд залишив Яценка під вартою

Четвер, 25 лютого 2021, 02:15
Справа Приватбанку: суд залишив Яценка під вартою
Фото: Владимир Яценко/Facebook

Вищий антикорупційний суд обрав експершому заступнику голови правління Приватбанку Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: засідання ВАКС

Деталі: Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою попередньо діятиме до 22 квітня 2021 року включно. Альтернативою арешту суд визначив заставу у розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень. Прокурори вимагали для нього заставу в розмірі 137 мільйонів.

Адвокати запевняли, що Яценко вилетів з Дніпра у Відень на плановий огляд у лікаря, але не назвали діагноз. За їхніми словами, довідка була видана австрійським лікарем ще 2 лютого. Яценко нібито планував повернутися до України, оскільки 25 лютого він з дружиною та дітьми мав летіти на відпочинок на Мальдіви – захист надав квитки і ваучери на відпочинок, який мав тривати до 13 березня. Усе це, за словами адвоката, "повністю розструктовує твердження прокурорів про те, що Яценко хотів втекти з України".

Поїздка до лікаря у Відні, зазначається, мала бути дванадцятою протягом останніх років.

Адвокати долучили до скарги про затримання Яценка новину на "Українській правді", опублікована 22 лютого о 14:13, а у протоколі час затримання вказаний 14:25: "Журналісти уже розміщували фотографії про затримання раніше, ніж час, зазначений у протоколі".

Адвокати наголошують, що "літаки так швидко не замовляються", тобто, політ на 22 лютого замовили днем раніше. Сам Яценко наголосив, що від початку карантину завжди користувався лише орендованими літаками і це не виняток: "Тобто, вважати, що детектив підписав 22 повідомлення (про підозру – ред.), Яценку стало відомо, і він одразу сів у літак – таке неможливо взагалі".

Захист апелював, що Яценку 51 рік, в нього є певні хвороби серця і є документи з діагнозом, тому зазначали, що він знаходиться в групі ризику через COVID-19 і тримання в ізоляторі створить додаткові ризики.

Передісторія:

  • У понеділок в аеропорту "Бориспіль", що під Києвом, посадили літак, на якому хотів втекти з країни експерший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко.
  • Його підозрюють у привласненні майна.
  • Колишні топменеджери націоналізованого Приватбанку, які живуть в Австрії та Швейцарії, постійно приїжджають в Україну. Зокрема, Яценко мандрує маршрутом Женева-Відень-Україна.
  • Яценко летів з України до Австрії на літаку компанії Коломойського "Роза Вітрів".
  • На початку 2020 року Госпсуд Києва відкрив провадження за позовами низки екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів Приватбанку про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку. Серед позивачів є і Яценко, який володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3%.
  • Офіс генпрокурора розслідуватиме витік інформації про підозру Яценку.

"Українська правда" у Threads

Теми: судПриватбанк
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
Усі новини...
Реклама: