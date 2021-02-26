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Еще один горсовет призывает Зеленского запретить ОПЗЖ и партию Шария

Пятница, 26 февраля 2021, 15:46
фото: galka.if.ua

Депутаты городского совета Ивано-Франковска призвали высшую власть страны на законодательном уровне запретить фактическую деятельность партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партия Шария", которые продвигают интересы российского агрессора.

Источник: обращение к президенту Украины, председателю Верховной Рады, секретарю Совета национальной безопасности и обороны, принятое на сессии 26 февраля, которое приводит сайт горсовета

Дословно: "На тридцатом году независимости нашего государства украинцы все еще вынуждены избавляться от колониального прошлого и российского влияния во всех сферах нашей жизни. Революция Достоинства привела к запрету пророссийских антиукраинских партий - Коммунистической партии и Партии регионов.

Однако, и после революции Украина вынуждена противостоять гибридной войне с русским влиянием. Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства.

Сегодня есть шанс успешно завершить эту борьбу. Поэтому просим вас подготовить и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партия Шария" как таких, которые отстаивают и активно продвигают интересы российского агрессора".

Детали: Ивано-Франковские депутаты отмечают, что члены вышеупомянутых политических партий своей деятельностью откровенно заигрывают со страной агрессором Российской Федерацией, что несет большую угрозу для экономической, политической и социальной жизни украинского государства.

Манипулируя нормами морали, вопросами языка и "дружбы с Российской Федерацией" эти пророссийские силы способствуют расколу украинского общества.

Таким образом, по словам депутатов, необходимы решительные шаги для победы национальных интересов Украины в гибридной войне с московским оккупантом.

Что предшествовало: 25 февраля Черновицкий городской совет принял обращение к президенту, Верховной Раде, Министерству юстиции и СНБО с просьбой запретить деятельность партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и партии Шария.

Украинская правда
Темы: ОПЗЖШарийвойна


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