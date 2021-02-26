Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Переговоры по обменах пленными с РФ "практически заморожены" - Денисова

Пятница, 26 февраля 2021, 15:59
Переговоры по обменах пленными с РФ практически заморожены - Денисова

Переговоры насчет обменов пленными между Украиной и Россией "практически заморожены".

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире Радио Крим.Реалии

Прямая речь Денисовой: "Российская Федерация связала проведение освобождения заключенных с Минским процессом. На сегодняшний день практически заморожены переговоры по поводу любых обменов.

У меня есть такие ощущения и такая информация, которую распространяет и Резников (вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников), что все осложнилось в связи с, в том числе, геополитическими процессами, которые идут между Украиной и Россией".

Детали: Денисова отмечает, что возвращение украинских граждан не зависит ни от так называемых ОРДЛО, ни от работы Денисовой и российской омбудсманкы Татьяны Москальковой - только от воли президента России Владимира Путина.

Предыстория: Вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявил, что с июля переговоры в Минске фактически заблокированы. По его словам, прекращены любые дискуссии, "просто потасовка и странные требования".

Кроме того, Резников сообщал, что Украина еще в июле 2020 года согласовала, по каким критериям будет происходить обмен. Тогда же проговорили и 19 новых участков для разминирования и 4 новые участка разведения сил и средств, но дальше прогресса в этих вопросах нет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: обменвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
обмен
В РДК заявили, что "вагнеровец" отказался от обмена и попросился к ним
Подробности об освобожденных: пленные "Вагнера" и "кадыровцев", с неподтвержденным статусом
Украина вернула 95 пленных: из Мариуполя, из-под Бахмута, острова Змеиный
Последние новости
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
Все новости...
Реклама: