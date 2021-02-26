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Переговоры по обменах пленными с РФ "практически заморожены" - Денисова

Пятница, 26 февраля 2021, 16:59

Переговоры насчет обменов пленными между Украиной и Россией "практически заморожены".

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире Радио Крим.Реалии

Прямая речь Денисовой: "Российская Федерация связала проведение освобождения заключенных с Минским процессом. На сегодняшний день практически заморожены переговоры по поводу любых обменов.

У меня есть такие ощущения и такая информация, которую распространяет и Резников (вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников), что все осложнилось в связи с, в том числе, геополитическими процессами, которые идут между Украиной и Россией".

Детали: Денисова отмечает, что возвращение украинских граждан не зависит ни от так называемых ОРДЛО, ни от работы Денисовой и российской омбудсманкы Татьяны Москальковой - только от воли президента России Владимира Путина.

Предыстория: Вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявил, что с июля переговоры в Минске фактически заблокированы. По его словам, прекращены любые дискуссии, "просто потасовка и странные требования".

Кроме того, Резников сообщал, что Украина еще в июле 2020 года согласовала, по каким критериям будет происходить обмен. Тогда же проговорили и 19 новых участков для разминирования и 4 новые участка разведения сил и средств, но дальше прогресса в этих вопросах нет.

Темы: обменвойнаРосcия


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